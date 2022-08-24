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Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости

В своих соцсетях украинские спортсмены-патриоты из разных уголков мира поздравили Украину с Днем Независимости.

сегодня, 15:08
Автор:

Slava Kot
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Сегодня Украина отмечает 31 годовщину своей Независимости. За этот период наша страна прошла множество испытаний, а украинские спортсмены получали самые высокие награды в своих видах спорта. Это и "Золотой мяч" Андрея Шевченко, боксерские пояса братьев Кличко и Александра Усика, золотые медали на Олимпийских играх от Яны Клочковой, рекорды Сергея Бубки и еще множество других наград.

Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости

Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости. Фото из открытых источников


Но сейчас наша страна переживает наибольшее испытание в своей современной истории – войну России против Украины. Именно поэтому наши спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости и пожелали победы в этой тяжелой битве. В своих приветствиях они отмечали важность противостоять российской агрессии, знанию истории родного народа и ценностям независимого и свободного украинского общества.

Так уже в соцсетях успели опубликовать свои поздравления такие украинские спортсмены:

  • Боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко;
  • Легендарный футболист Андрей Шевченко и его коллеги по цеху Роман Зозуля и Андрей Пятов;
  • Бывшая 3-я ракетка мира Элина Свитолина;
  • Дзюдоистка и чемпионка Европы Дарья Билодид;
  • Легкоатлет, а ныне глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка;
  • Самый сильный человек планеты и депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 2
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 3
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 4
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 5
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 6
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 7
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 8
Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости - фото 9


Ранее в "Комментариях" мы писали, что специально ко Дню Независимости Украины кинематографический архив "Довженко-Центр" отреставрировал фильм Александра Довженко "Земля" с музыкальным сопровождением от украинской этногруппы "ДахаБраха". Эта картина является одной из самых культовых постановок за всю историю мирового кино.




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