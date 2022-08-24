Сегодня Украина отмечает 31 годовщину своей Независимости. За этот период наша страна прошла множество испытаний, а украинские спортсмены получали самые высокие награды в своих видах спорта. Это и "Золотой мяч" Андрея Шевченко, боксерские пояса братьев Кличко и Александра Усика, золотые медали на Олимпийских играх от Яны Клочковой, рекорды Сергея Бубки и еще множество других наград.

Украинские спортсмены поздравили страну с Днем Независимости. Фото из открытых источников





Но сейчас наша страна переживает наибольшее испытание в своей современной истории – войну России против Украины. Именно поэтому наши спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости и пожелали победы в этой тяжелой битве. В своих приветствиях они отмечали важность противостоять российской агрессии, знанию истории родного народа и ценностям независимого и свободного украинского общества.



Так уже в соцсетях успели опубликовать свои поздравления такие украинские спортсмены:

Боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко;

Легендарный футболист Андрей Шевченко и его коллеги по цеху Роман Зозуля и Андрей Пятов;

Бывшая 3-я ракетка мира Элина Свитолина;

Дзюдоистка и чемпионка Европы Дарья Билодид;

Легкоатлет, а ныне глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка;

Самый сильный человек планеты и депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.



Ранее в "Комментариях" мы писали, что специально ко Дню Независимости Украины кинематографический архив "Довженко-Центр" отреставрировал фильм Александра Довженко "Земля" с музыкальным сопровождением от украинской этногруппы "ДахаБраха". Эта картина является одной из самых культовых постановок за всю историю мирового кино.





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