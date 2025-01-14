Украинская спортсменка и военнослужащая уехала в РФ и дала интервью: что заявила

Чемпионка Украины по академической гребле и военнослужащая Национальной гвардии Лариса Жалинская рассказала российским пропагандистам, что вернулась на родину, когда приехала в Россию.

Лариса Жалинская

Лариса Жалинская дала интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today, в котором заявила, что она россиянка. По ее словам, бегство из Украины в РФ – это "возвращение на историческую родину".

"Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город – это город Приморск Запорожской области Российской Федерации, я всегда была русскоязычная, успела закончить российскую школу имени Пушкина в Запорожье", — сказала Жалинская.

Спортсменка рассказала, что пыталась избежать внимания воинской части и использовала право выезда за границу через туристическую путевку в Чехию. Она тайно оформила еще один загранпаспорт, воспользовалась им и уехала из страны.

"Раньше с помощью Telegram-каналов и друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу и там помогают через специальные чаты найти перевозчиков, уже пересекающих польско-белорусскую границу. Также с помощью друзей из России был куплен билет на самолет Минск-Москва", — рассказала о бегстве Жалинская.

Также атлетка призвала украинских спортсменов покидать страну и следовать ее примеру – ехать в РФ. По ее словам, в России "спорт гораздо честнее".

Кто такая Лариса Жалинская

Лариса Жалинская — украинская греблистка, которая в 2021 году получила звание мастера спорта международного класса. Ее спортивная карьера отмечена многочисленными победами на соревнованиях разного уровня, в частности, Жалинская выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по академической гребле на эргометрах в закрытых помещениях.

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина служила в Национальной гвардии. Перед побегом в РФ на собственном Youtube-канале Жалинская опубликовала несколько видео, где жаловалась на выплаты в Украине и обвиняла украинский спорт в коррупции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку.

Также "Комментарии" писали, что наилучшей теннисистке Украины предлагали изменить гражданство за безумные деньги.