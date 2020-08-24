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Главная Новости Спорт спорт и государство Украина vs Россия: следующим соперником Усика может стать 40-летний россиянин
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Украина vs Россия: следующим соперником Усика может стать 40-летний россиянин

На пути к титулу чемпиона мира в супертяжелом весе Усику, скорее всего, предстоит сразиться с Поветкиным

сегодня, 13:55
Автор:

Владимир Лавский

Александр Усик, известный украинский боксер, в ближайшее время может встретиться с временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. Об этом сообщает интернет-портал Ringpolska.

В пятницу, 23 августа, российский супертяж нокаутом победил британца Диллиана Уйта и стал обладателем временного титула. Поэтому Александру Усику после перехода в супертяжелый вес необходимо сразиться с кем-то из претендентов или обладателей титула, чтобы дойти до объединительного боя. 

Украина vs Россия: следующим соперником Усика может стать 40-летний россиянин

Ранее Александр Рябинский, руководитель компании "Мир бокса", занимающейся промоцией интересов Поветкина, заявил, что его клиент следующий бой проведет против победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Напомним, на профессиональном ринге Александр Усик выиграл все 17 боев. У Александра Поветкина рекорд 36 боев, два поражения и одна ничья. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры может не состояться. 


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