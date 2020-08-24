Украина vs Россия: следующим соперником Усика может стать 40-летний россиянин

Александр Усик, известный украинский боксер, в ближайшее время может встретиться с временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. Об этом сообщает интернет-портал Ringpolska.

В пятницу, 23 августа, российский супертяж нокаутом победил британца Диллиана Уйта и стал обладателем временного титула. Поэтому Александру Усику после перехода в супертяжелый вес необходимо сразиться с кем-то из претендентов или обладателей титула, чтобы дойти до объединительного боя.

Ранее Александр Рябинский, руководитель компании "Мир бокса", занимающейся промоцией интересов Поветкина, заявил, что его клиент следующий бой проведет против победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Напомним, на профессиональном ринге Александр Усик выиграл все 17 боев. У Александра Поветкина рекорд 36 боев, два поражения и одна ничья.

Ранее "Комментарии" сообщали, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры может не состояться.

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