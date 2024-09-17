Украина решительно обратилась в Международную шахматную федерацию: что в письме

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, Министр иностранных дел Андрей Сибига, а также президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин направили официальное письмо в Международную шахматную федерацию (FIDE) с требованием продолжить отстранение шахматистов из России и Беларуси. Об этом сообщает Правительственный портал.



Шахматы. Фото от Devanath на Pixnio

В документе украинские чиновники выражают глубокую обеспокоенность по поводу возможного обсуждения этой темы на Генеральной ассамблее FIDE, которая состоится 21-22 сентября 2024 года в Будапеште, Венгрия.

Они подчеркивают, что Россия ведет гибридную войну против Украины уже более десяти лет, и полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля 2022 г. при поддержке Беларуси, стало наиболее кровавым конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

С начала войны погибли более 500 украинских спортсменов и тренеров, среди которых 21 шахматист. Двое других шахматистов считаются пропавшими без вести.

В письме также отмечено, что российские и белорусские спортивные организации действуют как инструменты государственной политики этих стран.

Допуск их к соревнованиям будет означать легитимизацию войны, которую ведут эти страны, говорится в письме.

Украинская сторона настаивает на том, что спортсмены из России и Беларуси должны оставаться отстраненными от международных спортивных мероприятий, пока идет агрессия российских войск, поддерживаемых Беларусью, против украинского народа.

Напомним, Нигерийский шахматист Тунде Онакоя установил новый мировой рекорд, проведя в ожесточенной борьбе 60 часов. Соревнования с американцем Шоном Мартинесом начались 17 апреля и завершились только в полдень 20 апреля, превзойдя предыдущий рекорд в 56 часов, установленный в 2018 году норвежцами Галлвардом Гауг Флатебо и Сьюром Феркингстадом.

