Стало известно, сколько спортсменов и тренеров просрочили сроки пребывания за границей

Министерство молодежи и спорта сообщило, что с начала полномасштабного вторжения 445 человек, получивших возможность официально пересечь границу, нарушили разрешенные сроки пребывания за пределами страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выезд за границу. Фото из открытых источников

Государственная пограничная служба получила в 2024 году от Минспорта почти три тысячи писем, чтобы пересечь границу.

"Минспорта в 2024 году направило в Государственную пограничную службу Украины 2763 письма о содействии в пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях", — сообщили в Минспорта.

Кроме того, в министерстве также указали, что с начала введения военного положения в Украине и до 13 января 2025 года было нарушено 445 раз разрешенных сроков пребывания за границей. Как указывают в Минспорта, нарушений в отношении спортсменов и тренеров, участвовавших в Олимпийских играх 2024 года, в Париже не было обнаружено.

С 2022 по начало февраля 2024 года Минспорта направило в Госпогранслужбу 4760 писем о пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях. Тогда нарушителями оказались 317 человек. Таким образом, за 2024 год нарушителями пребывания за границей стали более 100 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской спортсменке и военнослужащей, которая покинула Украину оформляя отпуск за границей, однако сама уехала в Россию, где дала интервью пропагандистским СМИ.

Также "Комментарии" писали, что в Швейцарии призывают вернуть в Украину одну группу беженцев.