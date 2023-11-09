Официально: Вадима Гутцайта уволили с должности Министра молодежи и спорта Украины

Верховная Рада проголосовала за отставку Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Вчера стало известно, что он подал заявление об отставке. Об этом сообщил в телеграмме нардеп Ярослав Железняк.



Вадим Гутцайт на стадионе. Фото с открытыъ источников

За отставку Вадима Гутцайта с должности Министра молодежи и спорта Украины проголосовали 243 депутата, против 3, воздержались 7. В итоге решение было принято.



Что известно о Вадиме Гутцайте

С 1992 по 1995 год был спортсменом-инструктором штатной сборной команды Украины по фехтованию Киевского горспорткомитета. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, завоевал командное золото на Олимпийских играх в Барселоне.

В 1993-2002 годах проходил военную службу в Вооруженных силах Украины. С 2002 года по 2010 год был главным тренером сборной команды Украины по фехтованию Госкомспорта Украины. В 2010 году работал генеральным директором Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр".



В 2017 году был избран президентом Федерации фехтования Украины. В 2020 г. назначен на должность Министра молодежи и спорта Украины.



4 марта 2020 был назначен на должность Министра молодежи и спорта Украины.

С 17 ноября 2022 года – президент НОК Украины.

8 ноября 2023 года Вадим Гутцайт подал заявление об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды , которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

