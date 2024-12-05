Лучшей теннисистке Украины предлагали изменить гражданство за сумасшедшие деньги

Украинская теннисистка Элина Свитолина могла выступать за другую страну. Ей предлагали 500 тысяч долларов в год за смену гражданства. Однако 30-летняя теннисистка отказалась от этого предложения.

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото из открытых источников

Элина Свитолина в интервью "Украинской правде" рассказала, что в одна из стран предлагала ей определенную программу, которая предусматривает инвестиции в развитие спортсменов. Однако одним из требований предоставления денег стал бы отказ от выступлений за Украину. По ее словам, это была не Россия.

"Под флагом России мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они предлагали в год платить 500 тысяч долларов", — заявила Свитолина.

Украинская теннисистка объяснила, что такое предложение ей поступило давно, однако она не планировала рассматривать смену страны. По словам Свитолиной, у нее были необходимые условия для собственного становления в Харькове.

"У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия для развития", – сказала теннисистка.

Элина Свитолина – одна из самых известных украинских теннисисток. Она добилась значительных успехов на международной арене, поднявшись к третьей строчке мирового рейтинга WTA. Свитолина известна своей выносливостью, мощной игрой с задней линии и умением сохранять спокойствие во время важных матчей. Она стала первой украинкой, которая выиграла итоговый турнир WTA и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх. Также Свитолина трижды доставалась полуфиналов на турнирах Большого шлема.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку.

Также "Комментарии" писали, что во время соревнований Свитолиной на Олимпиаде вывесили украинский баннер. Эти четыре слова разозлили россиян.