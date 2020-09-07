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Исторический момент: в Украине появился новый вид спорта

Киберспорт отныне признан официальным в нашей стране

сегодня, 18:34
Автор:

Таисия Ерохина

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине сегодня, 7 сентября. Об этом заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков написал в Facebook.

Такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Как заявил заместитель министра, для Украины это исторический момент.

Исторический момент: в Украине появился новый вид спорта

"Киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", - говорится в сообщении.

По словам Борнякова, в нашей стране существует высокая культура киберспорта и есть сильные игроки. В подтверждение этому в Минцифра заявили о регулярных победах отечественных команд на различных турнирах по всему миру. Кроме того, отмечается, что индустрия киберспорта уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба.

Борняков надеется, что киберспорт в Украине стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики. По его мнению, проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять государственный бюджет и открывать новые возможности.

Напомним, официальный блог PlayStation объявил о новых бесплатных играх.


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