Безуглая неожиданно рассказала, куда исчезла пловчиха Яна Клочкова

Народная депутат Марьяна Безуглая после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа вспомнила о пловчихе Яне Клочковой, которая родилась в Симферополе, так же как и украинский боксер. По словам Безуглой, Клочкова после полномасштабной войны переехала в оккупированный Крым, где находится до сих пор.

Безуглая рассказала, что Клочкова находится в оккупированном Крыму. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в соцсети X рассказала, что шутки о возможном походе Александра Усика в мэры Киева, как это сделал другой боксер Виталий Кличко, вдохновили ей на размышления о спортсменах в политике.

"Усик является прихожанином русской церкви, но мы стараемся забыть все его неприятные заявления и постоянно надеемся, что он забыл свои неприятные взгляды... И знаете, кого сразу вспомнила? Яну Клочкову", — пишет Безуглая.

Народная депутат отметила, что Яна Клочкова попыталась пойти в политику в 2006 году, где ее избрали депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов", а сама пловчиха входила в депутатскую группу "Молодые регионы".

По словам Безуглой, сейчас 42-летняя Клочкова находится в Крыму, а уехала туда после начала полномасштабного вторжения.

"Помните, Яна Клочкова принесла Украине наибольшее количество золотых олимпийских медалей. Где она сейчас? Так вот, с началом полномасштабного вторжения Яна Клочкова… сбежала в оккупированный Крым, где живет с родителями и сыном", — рассказала Безуглая.

Яна Клочкова родилась в Симферополе в 1982 году. В 15 лет она переехала в Харьков, а затем в Киев. Клочкова четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию на дистанциях 200 и 400 метров. Также она завоевала 14 медалей на чемпионатах мира и 28 на чемпионатах Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая ответила Ефросининой на бранную критику вспомнив о муже.