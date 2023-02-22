Андрей Шевченко на восстановление стадиона в Ирпене своих средств жертвовать не будет

На проект по постановлению футбольного стадиона в Ирпене, который реализовывается через благотворительную президентскую платформу United24, необходимо было собрать 600 тыс. евро. Амбассадор проекта Андрей Шевченко на прошлой неделе в интервью изданию Corriere Della Sera заявил, что до завершения сбора не хватает 110 тыс. евро, и если собрать их в ближайшее время не удастся, то он сам перечислит средства.

Посол United24 Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

"Фонд Милана и донецкий Шахтер уже поддержали меня в этой инициативе. Мне осталось 110 тысяч евро для завершения проекта: если собранной суммы будет недостаточно, я выплачу оставшуюся часть, а затем посвящу себя другому проекту", — цитирует Шевченко издание Corriere Della Sera.

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Однако сегодня стало известно, что проведенный в Милане благотворительный вечер, на котором был продан флаг Украины с автографом президента Владимира Зеленского, позволил собрать на восстановление ирпенского стадиона еще 150 тыс. евро.

Таким образом, личного материального участия в реконструкции футбольного стадиона Шевченко принимать не будет.

Реально же профинансировали будущую его реконструкцию ФК "Милан", ФК "Шахтер", компания Parimatch и неназванные британские футбольные клубы. Для сбора всей суммы понадобилось более трех месяцев.

Напомним, что будучи главным тренером национальной сборной Украины, Шевченко получал 2,5 млн евро.