Андрей Шевченко на восстановление стадиона в Ирпене своих средств жертвовать не будет

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Slava Kot
На проект по постановлению футбольного стадиона в Ирпене, который реализовывается через благотворительную президентскую платформу United24, необходимо было собрать 600 тыс. евро. Амбассадор проекта Андрей Шевченко на прошлой неделе в интервью изданию Corriere Della Sera заявил, что до завершения сбора не хватает 110 тыс. евро, и если собрать их в ближайшее время не удастся, то он сам перечислит средства.
Посол United24 Андрей Шевченко. Фото из открытых источников
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Однако сегодня стало известно, что проведенный в Милане благотворительный вечер, на котором был продан флаг Украины с автографом президента Владимира Зеленского, позволил собрать на восстановление ирпенского стадиона еще 150 тыс. евро.
Таким образом, личного материального участия в реконструкции футбольного стадиона Шевченко принимать не будет.
Реально же профинансировали будущую его реконструкцию ФК
"Милан", ФК "Шахтер", компания Parimatch и неназванные британские футбольные
клубы. Для сбора всей суммы понадобилось более трех месяцев.
Напомним, что будучи главным тренером национальной сборной
Украины, Шевченко получал 2,5 млн евро.
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