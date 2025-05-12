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Афганистан запретил играть в шахматы: какая причина

В Афганистане решили запретить игру в шахматы, считая ее азартной игрой.

сегодня, 11:03
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Автор:
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Slava Kot

Власти Талибана официально запретили игру в шахматы в Афганистане, считая ее несовместимой с исламским законодательством. Запрет действует на неопределенный срок.

Афганистан запретил играть в шахматы: какая причина

Талибан запретил играть в шахматы в Афганистане. Фото из открытых источников

С момента захвата власти в августе 2021 года Талибан неукоснительно вводит законы и правила, отражающие его строгое видение исламского права. 11 мая представитель спортивного управления Талибана Атал Машвани заявил, что шахматы рассматриваются как "средство азартных игр" и потому подпадают под религиозный запрет.

"Существуют религиозные соображения по поводу шахмат. Пока эти соображения не будут решены, шахматы в Афганистане приостановлены", — заявил Машвани.

Это решение стало очередным шагом Талибана в последовательном ограничении разных видов спорта с момента захвата власти в августе 2021 года. По мнению правительства Афганистана, такие ограничения соответствуют строгой интерпретации исламского шариата.

Ранее Талибан в Афганистане запретил смешанные боевые искусства (MMA), которые признали "слишком жестокими" и противоречащими исламскому учению.

"Было обнаружено, что этот вид спорта является проблематичным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама", — заявил представитель Талибана в прошлом году.

Еще раньше талибы ограничили участие женщин в спорте, фактически запретив им участвовать в каких-либо соревнованиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что талибы в Афганистане ввели новые ограничения для женщин. Им запретили говорить в публичных местах.

Также "Комментарии" писали, что Талибан заставляет забивать окна на женские просторы, чтобы увеличить изоляцию женщин.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/crk24dz8ne5o
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