Вместо кортов OnlyFans: сколько заработала теннисистка без фото с обнаженным телом

Американская теннисистка Сачия Викери, длительно выступавшая на профессиональном уровне, неожиданно стала одной из самых громких спортивных сенсаций не на корте, а в интернете. Как пишет CNN, спортсменка открыла аккаунт на платформе OnlyFans во время вынужденной паузы в карьере из-за травмы плеча, и уже за первые три месяца заработала более миллиона долларов — больше, чем за всю свою карьеру в большом теннисе.

Теннисистка Сачия Викери

Викери, которой сейчас 29 лет, за 14 лет в профессиональном спорте получила около 2,1 млн долларов призовых, но, по ее словам, большинство этих средств уходило на расходы: тренеров, физиотерапевтов, медицинские процедуры, перелеты и проживание во время турниров. "Люди думают: 2 миллиона долларов – это огромная сумма. Но в теннисе это практически ничего. Только на реабилитацию и МРТ я потратила более 100 тысяч", – объяснила она.

Открыв страницу на OnlyFans, Викери планировала просто поддержать свою карьеру, однако быстро обрела финансовую независимость. Она отмечает, что ее контент не откровенен: "У меня нет там обнажения или сексуального контента. Это могут быть фотографии в нижнем белье или видео с легкой провокацией, но ничего эротического".

Успех на платформе позволил теннисистке стабилизировать финансовое положение и профинансировать дальнейшие тренировки и лечение. По словам Викери, теперь она может продолжать выступления на турнирах без постоянной тревоги по поводу затрат и даже планирует возвращение в большой спорт.

Ее история вызвала бурную дискуссию в спортивной среде. Часть комментаторов считает, что Викери открыто разрушила стереотипы о "запретных темах" в спорте и нашла способ объединить карьеру с финансовой независимостью. Другие видят в этом признак кризиса в профессиональном теннисе, где даже успешные спортсмены не всегда могут обеспечить себя только благодаря призовым.

Сама же Викери признается: "OnlyFans дал мне финансовую свободу и шанс не беспокоиться о завтрашнем дне. Я могу думать о теннисе, а не о том, как заплатить за очередное лечение".

Таким образом, история Сачии Викери стала примером того, как сочетание новых медиа и спорта может изменить судьбу спортсменов, а также задала вопрос о реальных финансовых вызовах, с которыми сталкиваются даже профессиональные игроки высокого уровня.

