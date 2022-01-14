В украинской женской Суперлиге по баскетболу возобновляются соревнования

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Олег Терещенко
Уже в эти выходные, после рождественского перерыва, в женской Суперлиге возобновляются соревнования. Как сообщает ukrbasket, поединки игровой недели состоятся 15-17 января.
Украинская женская Суперлига - фото из fbu.ua
Изюминкой матчей станет столичное дерби "Киев-Баскет" и "Будивельника". Соседи по турнирной таблице сойдутся в очном споре за второе место.
В свою очередь действующий чемпион и лидер "Прометей" будет играть дома с "Чайкой". Скорее всего, слобожанки не позволят оступиться и не позволят преследователям настигнуть себя. Хотя "Прометей" и будет учитывать, что поединки чемпионата состоятся между двумя изнурительными еврокубковыми поединками с бельгийским "Касторс Брен".
"Интерхим" сойдется в Одессе с "Динамо". Хозяйки усилились перед возобновлением сезона американской форвардиней Ви Янг. Также вернулась в клуб из "Киев-Баскета" Анна Сугак. В октябре одесситки дважды победили в Киеве.
Франковск будет принимать дома Ровно. Сейчас команда из Прикарпатья опережает ровенок в турнирной таблице. В октябре франковская команда дважды победила в Ровно.
15 января
Ивано-Франковск. 13:00
"Франковск-Прикарпатье" – Ровно-"ОШВСМ"
Одесса. 14:00
"Интерхим-СДЮСШОР" имени Литвака — Сборная Киева-"Динамо-НПУ"
Киев. 17:00
"Киев-Баскет" – "Будивельник"
16 января
Одесса. 11:30
"Интерхим-СДЮСШОР" имени Литвака — Сборная Киева-"Динамо-НПУ"
Ивано-Франковск. 12:30
"Франковск-Прикарпатье" – Ровно-"ОШВСМ"
Киев. 14:00
"Киев-Баскет" – "Будивельник"
Слобожанское. 18:00
"Прометей" – "Чайка-ДЮСШ"-Бердянск
17 января
Слобожанское. 12 часов
"Прометей" – "Чайка-ДЮСШ"-Бердянск
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в поединке баскетбольной Суперлиги Windrose "Тернополь" совершил чудо.
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