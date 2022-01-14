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В украинской женской Суперлиге по баскетболу возобновляются соревнования

Поединки состоятся уже в этот уик-энд

сегодня, 19:45
Автор:

Олег Терещенко
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Уже в эти выходные, после рождественского перерыва, в женской Суперлиге возобновляются соревнования. Как сообщает ukrbasket, поединки игровой недели состоятся 15-17 января.

В украинской женской Суперлиге по баскетболу возобновляются соревнования

Украинская женская Суперлига - фото из fbu.ua

Изюминкой матчей станет столичное дерби "Киев-Баскет" и "Будивельника". Соседи по турнирной таблице сойдутся в очном споре за второе место.

В свою очередь действующий чемпион и лидер "Прометей" будет играть дома с "Чайкой". Скорее всего, слобожанки не позволят оступиться и не позволят преследователям настигнуть себя. Хотя "Прометей" и будет учитывать, что поединки чемпионата состоятся между двумя изнурительными еврокубковыми поединками с бельгийским "Касторс Брен".

"Интерхим" сойдется в Одессе с "Динамо". Хозяйки усилились перед возобновлением сезона американской форвардиней Ви Янг. Также вернулась в клуб из "Киев-Баскета" Анна Сугак. В октябре одесситки дважды победили в Киеве.

Франковск будет принимать дома Ровно. Сейчас команда из Прикарпатья опережает ровенок в турнирной таблице. В октябре франковская команда дважды победила в Ровно.

СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

Регулярный чемпионат

15 января

Ивано-Франковск. 13:00
"Франковск-Прикарпатье" – Ровно-"ОШВСМ"

Одесса. 14:00
"Интерхим-СДЮСШОР" имени Литвака — Сборная Киева-"Динамо-НПУ"

Киев. 17:00
"Киев-Баскет" – "Будивельник"

16 января

Одесса. 11:30
"Интерхим-СДЮСШОР" имени Литвака — Сборная Киева-"Динамо-НПУ"

Ивано-Франковск. 12:30
"Франковск-Прикарпатье" – Ровно-"ОШВСМ"

Киев. 14:00
"Киев-Баскет" – "Будивельник"

Слобожанское. 18:00
"Прометей" – "Чайка-ДЮСШ"-Бердянск

17 января

Слобожанское. 12 часов
"Прометей" – "Чайка-ДЮСШ"-Бердянск

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в поединке баскетбольной Суперлиги Windrose "Тернополь" совершил чудо.


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Источник: http://ukrbasket.net/news/zhnocha-superlgi-anons-matchv-15-17-schnya
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