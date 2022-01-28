В чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги аутсайдер дал бой одному из лидеров

В пятницу, 28 января, состоялся очередной поединок украинской баскетбольной Суперлиги. Киевский "Будивельник" на выезде обыграл "Черкасские Мавпы".

"Черкасские Мавпы" - "Будивельнику" - фото из пресс-служба Суперлиги

Как сообщает xsport.ua, уже после первой четверти киевляне оторвались на 19 очков, после чего держали хозяев на дистанции. Максимум, что удавалось сделать "Мавпам", сокращать периодически отставание до 10 баллов, однако "Будивельник" все же удержал победный результат.

Лучшими игроками матча стали Алик Браун (16 очков + 9 подборов) и Джером Рендл (24 очка). У "Мавп" выделим Дювона Максвелла (13 очков + 10 подборов).

В сезонной серии "Будивельник" ведет 2:1.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

"Черкасские Мавпы" – "Будивельник" 82:96 (12:31, 25:17, 26:23, 19:25)

"Черкасские Мавпы": Кольченко (6), Ткаченко (6), Дугат (13+4 подбора), Шалич (18), Сергеев (8), Хамильтон (16), Попов (0), Конате (0), Бондаренко (2) , Романовский (0), Максвелл (13 + 10 подборов + 9 ассистов), Токовенко (0)

"Будивельник": Гудвин (15), Браун (16+9 подборов), Стоктон (2), Близнец (11), Гордон (13+8 подборов), Рэндл (24+3 подбора), Конев (3), Коломойский (12), Прокопенко (0)

Турнирная таблица (%)

1. "Прометей" — 100

2. "Будивельник" — 74,1

3. "Киев-Баскет" — 69,2

4. "Днепр" — 61,5

5. "Харьковские Соколы" — 57,7

6. "Запорожье" — 53,8

7. "Химик" — 46,2

8. "Кривбасс" — 36

9. "Тернополь" — 34,6

10. "Одесса" — 32

11. "Николаев" — 19,2

12. "Черкаськи Мавпы" — 18,5

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские баскетболистки совершили невероятное в еврокубковом турнире. Кроме того, "Комментарии" рассказывали о гибели легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта.

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