US Open 2025 устанавливает рекорд: самый большой призовой фонд в истории тенниса

Открытый чемпионат США (US Open) в этом году переписывает историю мирового тенниса. Призовой фонд турнира 2025 года составит 90 миллионов долларов. Это самая большая сумма, которая когда-либо разыгрывалась на теннисных соревнованиях.

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото из открытых источников

Крупнейшие призовые в истории тенниса

По данным Ассоциации тенниса США (USTA), общая сумма призовых на US Open выросла на 20% по сравнению с рекордным показателем 2024 года, когда она составила 75 млн долларов. Победители мужского и женского одиночных турниров получат по 5 миллионов долларов, что на 39% больше, чем в прошлом.

Эта выплата превышает вознаграждения на других турнирах Большого шлема в 2025 году. В этом году победитель Уимблдона получил 4 млн долларов, Ролан Гаррос – 3 млн долларов, а призовые Открытого чемпионата Австралии были самыми низкими из турниров Grand Slam – 2,2 млн долларов.

Кроме того, даже теннисисты, проигрывающие в первом круге основной сетки, заработают не менее 110 тысяч долларов.

Сколько получат игроки на US Open 2025

Основные выплаты в одиночном разряде на US Open:

— Чемпион – 5 000 000 долларов

— Финалист – 2 500 000 долларов

— Полуфиналисты – 1 260 000 долларов

— Четвертьфиналисты – 660 000 долларов

— 1/8 финала – 400 000 долларов

— 1/16 финала – 237 000 долларов

— 1/32 финала – 154 000 долларов

— Первый раунд – 110 000 долларов

В этом году за главный трофей будут соревноваться четыре украинских спортсменки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Первые матчи основной сетки пройдут 24-26 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучшей теннисистке Украины предлагали изменить гражданство.

Также "Комментарии" писали о том, как россиянку освистали на теннисном матче.