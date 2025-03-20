Умер легенда Формулы-1 и ведущий Top Gear Эдди Джордан: что известно о причинах его смерти

Основатель команды "Джордан" в Формуле-1 и бывший ведущий Top Gear Эдди Джордан скончался 20 марта на 76-м году жизни. Об этом сообщает The Sun. Ирландский предприниматель скончался от рака. В последнее время он боролся с агрессивной формой рака простаты и мочевого пузыря, диагностированного в марте 2024 года. Впоследствии болезнь распространилась на хребет и тазовые кости.

Эдди Джордан. Фото: 24 Канал

До конца 2024 года Джордан прошел четыре курса химиотерапии, а ему оставалось еще два. Тогда он призвал мужчин не пренебрегать обследованиями для контроля за здоровьем.

30 марта ему должно было исполниться 77 лет.

Эдди Джордан родился в Ирландии в 1948 году. В середине 1970-х и начале 1980-х он выиграл чемпионат Ирландии по картингу и участвовал в гонках в таких категориях, как Формула Форд, Формула-3 и Формула-2, а также в известных гонках 24 часа Ле-Мана.

В 1991 году он основал команду "Джордан" в Формуле-1, существовавшую до 2005 года. В том же году он дал возможность дебютировать в Формуле-1 тогда еще неизвестному Михаэлю Шумахеру. Команду Джордана представляли такие известные гонщики, как Рубенс Баррикелло, Эдди Ирвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Физикелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартин Брандл, Дэймон Гилл и Жан Алези.

Помимо автоспорта Джордан был музыкантом и играл на барабанах в группе V10.

Он также работал комментатором BBC с 2009 по 2011 год, а затем оставил эту роль в 2015 году. В 2016 году Джордан присоединился к Channel 4 в качестве аналитика и стал одним из ведущих программы Top Gear.

Портал "Комментарии" ранее писал, что француз Ромен Грожан (Хаас) потерпел страшную аварию на первом круге Гран-при Бахрейна Формулы-1 в воскресенье и чудом выжил, получив лишь "незначительные ожоги". Вскоре после старта машина Грожана сошла с трассы из-за столкновения с россиянином Данилом Квятом (AlphaTauri).