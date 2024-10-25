Украинский спасатель поставил второй световой рекорд в США за два дня

Команда из пяти участников из разных стран мира, в состав которой входил наш пожарный Александр Баран, установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Украинский спасатель на соревнованиях в США. Фото: ГСЧС Украины

Команда пробежала эстафету с поразительным временем 1:13:45 в категории 40+.

Напомним, в Соединенных штатах Америки продолжается World Firefighter Challenge Championship-2024. Сегодня состоятся финальные забеги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Соединенных Штатах Америки украинский пожарный установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 года спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд. Александр Баран в тандеме из Маккензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 лет. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки, мастерства и командной работы спасателей, отмечают в ГСЧС.

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Вот уже несколько лет австралийские пожарные позируют для необычного календаря, который не только призван защищать детей и животных, но и стал популярен по всему миру.

И на этот раз знаменитый календарь не изменил рецепт своего успеха и продолжает чествовать многих животных за доброе дело. В то время как издание 2024 представило небольшое нововведение, предлагая не один, а шесть вариантов календарей, этот новый год обещает идти тем же путем. Вышло пять новых календарей, в которых выделено: кошек, животных, лошадей, собак и, наконец, героев.

С момента своего основания в 1993 году календарь австралийских пожарных собрал более 3,5 миллионов долларов в поддержку различных целей, главным образом направленных на охрану дикой природы и здоровья детей. Однако в этом году они делают еще один шаг вперед, оказывая помощь пережившим ураганы Хелен и Милтон в Соединенных Штатах.