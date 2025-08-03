Украинки стали чемпионками Европы по пляжному волейболу: первое историческое "золото" для страны

На континентальном первенстве по пляжному волейболу среди женщин украинский дуэт Татьяна Лазаренко и Марина Гладун завоевал первое в истории Украины золото. Финальный матч с Францией стал кульминацией блестящего турнира, где наши спортсменки не проиграли ни одной встречи.

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко. Фото: cev.eu

Украина вписала новую яркую страницу в истории европейского спорта. Впервые в женском пляжном волейболе на чемпионате Европы украинки стали чемпионками. Татьяна Лазаренко и Марина Гладун продемонстрировали впечатляющую игру, одержав шесть побед подряд и завершив турнир драматической победой в финале над французским дуэтом Клеменс Виера и Алин Шамеро — 21:23, 21:18, 16:14.

Украинская пара начала выступление в группе G, где уверенно одолела соперниц из Германии и Франции, заняв первое место и выйдя в плей-офф.

В 1/8 финала Лазаренко и Гладун обыграли немок Линду Бокк и Луизу Липманн. Эта победа стала исторической и лучшим результатом украинок на Евро. Но дальше больше, в четвертьфинале наш дуэт обыграл нидерландок Милу Кенинк и Раису Шоон, второй раз обновив национальный рекорд.

В полуфинале украинских волейболисток ждало новое испытание — матч против вице-чемпионок Европы-2023 из Испании Даниэлы Альверес и Тани Морено. Гладун и Лазаренко снова удивили и победили.

В финале чемпионата Европу украинок ждала пара из Франции Клеменс Виера и Алин Шамеро. В сложной игре Лазаренко и Гладун одержали волевую победу и стали чемпионками Европы по пляжному волейболу среди женщин.

32-летняя Марина Гладун из Сум и 21-летняя Татьяна Лазаренко из Запорожья начали играть вместе только в августе 2023 года. Но уже через год их тандем стал одним из самых успешных в истории украинского пляжного волейбола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после еврокубкового матча в Украину не вернулись волейболисты.