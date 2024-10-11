Украинка установила мировой рекорд по погружению без ластов: какая глубина

Украинская спортсменка Екатерина Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу 2024 года CMAS. Кроме того, ей удалось установить мировой рекорд по дисциплине "погружения без ластов" (CNF).



Екатерина Садурская. Фото: Andac Kazar

Плавчиха Екатерина Садурская приняла участие в 8-м Чемпионате мира по фридайвингу 2024 года CMAS, который стартовал 2 октября в Греции. В один из дней соревнований украинка в третий раз стала чемпионкой мира, погрузившись на глубину 95 метров по тросу.

Кроме того, в дисциплине "погружение без ластов" (CNF) на соревнованиях по фридайвингу Екатерина Садурская побила мировой рекорд. Ей удалось достичь глубины 80 метров, тогда как предыдущий рекорд был 78 метров и также принадлежал украинской спортсменке.

Соревнования оказались непростыми, ведь температура воды в Средиземном море во время погружений была ниже привычной для Екатерины – всего 24 градуса. Несмотря на это, она продемонстрировала отличную подготовку, соревнуясь в условиях, когда у спортсменов была только одна официальная тренировка перед стартом.

Кроме мирового рекорда, Екатерина установила новый национальный рекорд по дисциплине погружения с моноластом (CWT), достигнув глубины 103 метра. Интересно, что это больше на один метр, чем высота символа Украины – монумента "Родина-Мать". До этого глубочайшее погружение в Украине, 102 метра, принадлежало Наталье Жарковой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская спортсменка побила мировой рекорд, который держался 37 лет.

Также "Комментарии" писали об украинской саблистке, которая сделала новый рекорд Украины по количеству выигранных медалей на Олимпийских играх.