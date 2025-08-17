logo

BTC/USD

118377

ETH/USD

4542.11

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Украинка установила мировой рекорд на Всемирных играх-2025: сколько подняла
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка установила мировой рекорд на Всемирных играх-2025: сколько подняла

Дарья Русаненко установила мировой рекорд в приседании на Всемирных играх-2025 в Китае.

17 августа 2025, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

24-летняя украинская тяжелоатлетка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль в пауэрлифтинге на Всемирных играх-2025 в Китае. Кроме того, украинская спортсменка установила новый мировой рекорд в приседании со штангой.

Украинка установила мировой рекорд на Всемирных играх-2025: сколько подняла

Дарья Русаненко. Фото из открытых источников

Соревнования для Русаненко начались очень хорошо. В первой дисциплине она присела со штангой весом 285,5 кг, что стало новым мировым рекордом и обеспечило украинке промежуточное первое место.

Однако на следующем этапе жим лежа соперницы сумели отобрать лидерство, и Дарья опустилась на вторую позицию. В заключительном упражнении становой тяге украинская спортсменка подняла 217,5 кг, но этого не хватило для возвращения на вершину.

Украинка установила мировой рекорд на Всемирных играх-2025: сколько подняла - фото 2

Результаты Всемирных игр в паверлифтинге

В итоге Русаненко завершила турнир с суммой 670,5 кг и 108,98 балла, став вице-чемпионкой. Победу праздновала канадка Рэя Стинн со 109,24 балла, а бронза досталась американке Мэри Кребс – 104,93. Еще одна украинка Валентина Загоруйко финишировала пяткой с результатом 100,48 балла.

"Первые эмоции? Ну, слезы, как всегда. Пока не осознала все соревнования, как это все прошло. Держу медаль, и все равно не верится, что поеду с ней домой. Не ставила никаких планов, результата в голове не держала, просто выступала на автопилоте. Соревнования проходили очень круто, организация проходила очень круто. Эту медаль я посвящаю своей маме", – сказала Русаненко после соревнований.

В общем, украинская команда показала невероятный результат. Благодаря девяти медалям сборная Украины досрочно выиграла медальный зачет Всемирных игр в пауэрлифтинге.

Украинка установила мировой рекорд на Всемирных играх-2025: сколько подняла - фото 3

Дарья Русаненко

Дарья родилась в Дружковке Донецкой области и начала заниматься пауэрлифтингом в 13 лет. Уже полгода спустя Русаненко выиграла чемпионат Украины среди юниоров, что стало стартом ее карьеры. После начала полномасштабной войны спортсменка и ее тренер были вынуждены переехать на запад Украины. Сейчас Дарья живет в Снятине Ивано-Франковской области, а на тренировки ездит в Коломыю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как у страны стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.

Также "Комментарии" писали, что самый сильный человек мира поднял рекордный вес.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости