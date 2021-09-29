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Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира

Альпинисты успешно покорили вершину в Непале

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна

Восьмая по высоте вершина мира — гора в Непале покорена нашим соотечественником. Об этом украинский альпинист сообщил в Facebook.

Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира

Гора в Непале высотой более 8000 метров, фото из открытых источников

Сумчанин с другими альпинистами поднялся на высоту 8163 метра над уровнем моря и снял видео на память. Альпинист Владимир Рошко опубликовал замечательные фотографии с романтическими видами горы в Непале.

"Мы сходили на Манаслу (8 163м). Рано поднялись и погода что-то совсем не радовала, телефон обледенел, пальцы тоже, видимость не фонтан... Сегодня с 4:30 до 7:30 (по непальскому времени) вся команда успешно поднялась на вершину Манаслу! У всех все в порядке, четверо даже успели в этот день до обеда спуститься в базу. А это на секундочку перепад 8 163м — 4 800м. Погода всю экспедицию держала в напряжении", — поделился мужчина.

Известно, что сейчас украинец путешествует по Непалу. На прошлой неделе он с командой остановились в горах центральной части Гандаки. Именно в этой зоне расположены две горные массивы - восьмитысячники - Аннапурна и Манаслу. По словам украинца, сон на высоте 6800 метров над уровнем моря был тревожным. Также он добавил, что периоды, когда в горах хорошая погода, очень короткие. Альпинисты называют их "погодными окнами".

Ранее Владимир уже побывал в Гималаях, о чем известно из его постов.

Нога украинца ступила на Манаслу впервые в 2001 году. Тогда эту вершину покорил альпинист Владислав Терзыул, который поднимался по юго-восточному ребру.

Как сообщал портал "Комментарии", в горах Грузии погиб украинец. Петр Борис погиб после восхождения на гору Тетнульд, высота которой достигает 4852 метра над уровнем моря.

Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира - фото 2
Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира - фото 3
Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира - фото 4
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Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира - фото 7



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Источник: https://www.facebook.com/roshko.vladimir/posts/4445968158816448
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