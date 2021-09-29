Украинец покорил восьмую по высоте вершину мира

BTC/USD
42250.31
ETH/USD
2930.30
LTC/USD
149.53
USD/UAH
26.70
EUR/UAH
31.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Восьмая по высоте вершина мира — гора в Непале покорена нашим соотечественником. Об этом украинский альпинист сообщил в Facebook.
Гора в Непале высотой более 8000 метров, фото из открытых источников
Сумчанин с другими альпинистами поднялся на высоту 8163 метра над уровнем моря и снял видео на память. Альпинист Владимир Рошко опубликовал замечательные фотографии с романтическими видами горы в Непале.
Известно, что сейчас украинец путешествует по Непалу. На прошлой неделе он с командой остановились в горах центральной части Гандаки. Именно в этой зоне расположены две горные массивы - восьмитысячники - Аннапурна и Манаслу. По словам украинца, сон на высоте 6800 метров над уровнем моря был тревожным. Также он добавил, что периоды, когда в горах хорошая погода, очень короткие. Альпинисты называют их "погодными окнами".
Ранее Владимир уже побывал в Гималаях, о чем известно из его постов.
Нога украинца ступила на Манаслу впервые в 2001 году. Тогда эту вершину покорил альпинист Владислав Терзыул, который поднимался по юго-восточному ребру.
Как сообщал портал "Комментарии", в горах Грузии погиб украинец. Петр Борис погиб после восхождения на гору Тетнульд, высота которой достигает 4852 метра над уровнем моря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости