Украина начала путь к финальной стадии чемпионата Европы по водному поло: результаты первых матчей

Начался второй этап квалификации к финальной стадии чемпионата Европы по водному полу среди женских и мужских сборных команд.

Сборная Украины - фото из открытых источников

Как сообщает львовский сайт NTA, в четверг, 17 февраля состоялся дебютный поединок украинки, провели против словацкой команды. Для подопечных Сергея Рябченко этот матч складывался очень неудачно и завершился поражением 5:17.

Результаты матчей квалификации за 17 февраля

Украина – Словакия 5:17 (1:4, 3:3, 1:6, 0:4); Сербия – Греция 8:24 (5:5, 2:5, 0:7, 1:7); Румыния – Ирландия 15:4 (2:1, 5:0, 5:1, 3:2); Турция – Бельгия 23:9 (8:2, 5:2, 6:2, 4:3).

В пятницу, 18 февраля, во второй день соревнований украинки начали со встречи со сборной Ирландии. В этой встрече игра для украинок тоже складывалась непросто. По ходу встречи именно "сине-желтые" были догоняющей и в конце концов командой и свели матч к ничьей 8:8.

Результаты матчей квалификации за 18 февраля

Словакия – Германия 4:12 (2:4, 1:5, 0:2, 1:1); 10:00 Турция – Греция 7:25 (2:6, 4:4, 1:7, 0:8); 11:00 Ирландия – Украина 8:8 (4:1, 1:1, 0:4, 3:2); 12:00 Швейцария — Бельгия 14:7 (5:0, 1:2, 5:3, 3:2);

В субботу, 19 февраля, сборная Украины сыграет против румынских ватерполисток, а швейцарки против игроков из Турции.

Что касается мужской команды, то она тоже непросто начала свой путь к европейскому первенству.

Драматическая ничья в дебютном матче квалификации чемпионата Европы: Украина – Турция – 7:7. На последних секундах украинцы лишились победного счета. Впереди еще два матча против Израиля и Нидерландов.

Следует напомнить, что чемпионат состоит из трех этапов: двух квалификационных и финального турнира. Первая квалификация пройдет 5-7 ноября 2021 года, вторая – 18-20 февраля 2022 года. Финальный этап запланирован на 27 августа – 10 сентября 2022 года. Он должен пройти в хорватском Сплите. В эту часть соревнований попадут 16 мужских команд и 12 женских.

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