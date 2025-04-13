Трамп приехал на бой UFC и своим присутствием затмил спортивное событие

Президент США Дональд Трамп посетил вечером 12 апреля бои в клетке UFC в Майами. Его присутствие практически затмило именно шоу в октагоне. Трамп был явно в хорошем настроении, наслаждался вниманием публики и аплодисментами фанатов, постоянно махал своим ликующим поклонникам , сообщает BILD.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

С ним были его внучка Кай, внуки Дональда Дж. Трамп III и Тристан, президент UFC Дэйна Уайт и Илон Маск с сыном Иксом.

Трамп смотрел бой за титул чемпиона в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановским и бразильцем Диего Лопесом.

Президент США много лет поддерживал тесные связи с UFC, регулярно посещал мероприятия. В свою очередь глава UFC Дэйна Уайт — ярый сторонник президента США. В своем Taj Mahal в Атлантик-Сити Трамп даже организовывал бои в начале 2000-х годов. Тогда сенатор Джон Маккейн пытался добиться запрета на этот спорт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, могут идти хорошо, но "есть момент, когда нужно просто смириться или замолчать".

Трамп сделал этот комментарий журналистам через день после того, как он продемонстрировал разочарование Россией и сказал ей "двигаться" по поводу достижения соглашения, сообщает Reuters. "Я думаю, что между Украиной и Россией все будет хорошо, и вы скоро об этом узнаете", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, добавив: "Есть момент, когда вам просто нужно смириться или замолчать, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо". В пятницу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поиску мирного соглашения.