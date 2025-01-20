Свитолина указала россиянке на ее место: детали феерической победы на Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась сильнее россиянки Вероники Кудерметовой, выступающей под нейтральным флагом. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:1. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Чемпион".

Элина Свитолина. Фото: из открытых источников

Встреча началась для Элины, как говорится, с глевкого блина, соперница повела 4:1. После этого украинка полностью взяла игру в свои руки, взяв 5 геймов подряд.

Продолжила свой свиток Свитолина в следующем сете, взяв свою подачу. Россиянка была близка, чтобы снова отдать свою подачу, но Элина не сумела реализовать свой брейкпойнт.

Следующий гейм завершился в сухую, а затем вторая ракетка Украины сделала брейк.

Россиянка начала срываться на тренера, но от этого лучше играть ей не удавалось. Свитолина "почувствовала близость победы" – агрессивные подачи, выходы в сетку, мощные удары.

У представительницы России совсем не шла подача, она постоянно совершала ошибки. Также слабо трудились ноги. Неудивительно, что Элина второй сет унесла практически без проблем.

Матч длился 1 час и 20 минут. Одесситка подала 5 подач на вылет при 3 двойных ошибках. Ей удалось реализовать 5 из 9 брейкпойнтов.

Россиянка не подавала на вылет, но также не отличалась двойными ошибками, хотя и имела очень низкий процент первой подачи (43%). Кудерметова реализовала 2 из 3 брейкпойнта.

Для теннисисток это была третья встреча карьеры. До этой игры у Элины не было побед над Кудерметовой.

Итак, Свитолина в третий раз сыграет в четвертьфинальной стадии Australian Open и в двенадцатый раз в целом на турнирах Grand Slam. Соперницей украинской теннисистки станет победительница пары Рыбакина – Киз. Матч запланирован на 22 января.

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