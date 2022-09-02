Скандал во Франции. Тренер имел годами сексуальные отношения с несовершеннолетней

Французские СМИ обсуждают дело теннисистки Фионы Ферро, которая в прошлом году входила в топ-50 рейтинга WTA и играла на US Open. Теперь у нее больше проблем, чем появление на теннисном корте. Женщина подала в суд своего бывшего тренера и обвинила его в изнасиловании.

Несовершеннолетняя Фиона Ферро имела сексуальные отношения с тренером. Фото из открытых источников

Французская ежедневная газета Nice-Matin раскрывает подробности дела. Обвинение касается событий, произошедших с 2012 по 2015 год в городе Сен-Рафаэле. Фионе Ферро было всего 15, когда шокирующая практика началась. Во время первых случаев сексуальной агрессии ее тренеру Пьеру Бутье был 41 год.

Интересен тот факт, что тренер признался в интимных отношениях с теннисисткой, но, по его мнению, изнасилований не было.

Для него эти отношения остались в прошлом. Он не ожидал услышать такую версию спустя шесть лет. — сказал адвокат Бутье.

Однако другого мнения придерживается прокуратура Франции, решившая обвинить тренера. Ежедневная газета Nice-Matin пишет о "веских доказательствах" совершения преступления. Бутье запрещено приближаться к Ферро, а также тренировать несовершеннолетних.

Ферро сообщила об изнасиловании в начале этого года. Об этом рассказал адвокат теннисистки.

Она считала, что прекращения сотрудничества с тренером будет достаточно, чтобы забыть эти вещи. Но проблема в том, что каждый раз, когда она сталкивалась с ним в клубе или на турнирах, в ней все снова оживало. Она долго разговаривала с родителями, прежде чем решила подать в суд, — сказал защитник Фионы Ферро.

История этой француженки особенно шокирующая, ведь в марте 2021 года Ферро была на 39-м месте в рейтинге WTA. Однако с начала года она выиграла всего один матч и, похоже, дело с бывшим тренером повлияло на ее спортивную форму. 25-летняя теннисистка на начало сентября занимает уже 259 место в рейтинге WTA.

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