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Шокирующие кадры показывают момент, когда летающий фаллоимитатор попал в баскетболистку WNBA во время игры

В Лос-Анджелесе во время матча WNBA в баскетболистку Софи Каннингем бросили секс-игрушку.

6 августа 2025, 16:50
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Slava Kot

В Лос-Анджелесе матч женской баскетбольной лиги WNBA между командами Indiana Fever и LA Sparks был остановлен из-за неожиданного инцидента. За две минуты до конца второй четверти с трибун в сторону игрока Софи Каннингем полетел фаллоимитатор.

Шокирующие кадры показывают момент, когда летающий фаллоимитатор попал в баскетболистку WNBA во время игры

Баскетболистка Софи Каннингем. Фото из открытых источников

Курьезный случай произошел 5 августа во время матча лиги WNBA. Сексуальный объект взлетел в воздух и приземлился рядом с Софи Каннингем из команды Fever, после чего Келси Плам ногой выбросила фаллоимитатор в сторону трибуны.

Видео с момента инцидента мгновенно разлетелось соцсетями:

Лига WNBA оперативно отреагировала на ситуацию. Зрителя, бросившего секс-игрушку, немедленно вывели из арены. Теперь ему грозит, по меньшей мере, годовая дисквалификация, а также возможные санкции со стороны правоохранительных органов.

"Безопасность и благополучие каждого на наших аренах является главным приоритетом для нашей лиги. Любые предметы, брошенные на площадку или в зону зрителей, могут представлять угрозу безопасности для игроков, официальных лиц игры и болельщиков", — говорится в заявлении лиги.

Вероятно объяснение, почему курьезный случай с фаллоимитатором произошел в матче именно в Лос-Анджелесе объясняется недавней публикцией Софи Каннингем.

"Перестаньте бросать фаллоимитаторы на площадку… вы можете кого-то ранить", — писала Кеннингем, реагируя на недавно похожий инцидент.

После того, как именно в нее попала секс-игрушка, Каннингем с юмором отреагировала на ситуацию, указав, что ее предыдущее сообщение "не очень хорошо сыграло".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном инциденте на беговой дорожке, когда атлет показал свои гениталии.

Также "Комментарии" писали, что арбитр показал "святую карточку" вместо красной.



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