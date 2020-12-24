Сериал «Ход королевы» подарил шахматам второе дыхание

Это был большой год для шахмат. Растущая популярность шахмат, подстегнутая успехом сериала Netflix "Ход королевы", теперь переходит из обычной игры на веб-сайты и потоковые сервисы. Эта тенденция стала заметной и благодаря пандемии коронавируса, когда люди вынуждены находиться дома в изоляции. Шахматные каналы на Twitch (онлайн-потоковой платформе) продолжают расти благодаря виртуальным турнирам среди геймеров, за которыми также наблюдают тысячи зрителей. Одним из самых популярных стримеров является известный американский гроссмейстер Хикару Накамура, который ведет стримы под никнеймом GMHikaru. Об этом пишет Bloomberg.



Шахматы

Chess.com, социальная сеть и веб-сайт шахматного сервера, добавляли около 1 миллиона новых членов каждый месяц, начиная с марта, когда многие страны объявили о первом локдауне, из них, 2,8 миллиона добавились только в ноябре. В том же месяце на бесплатном шахматном сервере lichess было проведено более 78 миллионов стандартных шахматных игр. Для сравнения, в ноябре 2019 года эта цифра была в 2 раза меньше.

Ритейлеры стали первыми бенефициарами бума "Хода королевы" – шоу посмотрели 62 миллиона домохозяйств в первые 28 дней после его выхода, больше, чем любой предыдущий ограниченный сериал Netflix.

Розничный торговец игрушками Goliath Games наблюдал всплеск продаж шахматных наборов в ноябре и декабре, который, по словам директора по маркетингу Goliath Мэри Хигбе, вырос на 1100% по сравнению с этим же периодом год назал. В то же время, эксперты говорят, что интерес к шахматам будет снижать вместе с тем, как сериал будет отходить на второй план.

В отличие от большинства видов спорта, в шахматы можно играть на самом высоком уровне онлайн, и как новые, так и опытные игроки принимают онлайн-игру. В то время как традиционные настольные игры могут длиться часами, переход онлайн-шахмат к скоростным шахматам привнес в игру волнение.

Напомним, в конце октября на популярной стриминговой платформе Netflix вышел драматический мини-сериал "Ход королевы", который сразу же покорил зрителей своим сюжетом, декорациями и игрой актеров. Представляем подборку интересных фактов об одном из самых нашумевших сериалов 2020 года.

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