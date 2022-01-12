Сборная Украины на старте гандбольного чемпионата Европы-2022

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Олег Терещенко
В четверг, 13 января, стартует гандбольный чемпионат Европы-2022. Матчи группы "С", где будет играть сборная Украины, пройдут в венгерском городе Сегеди. Как сообщает handball.net, "сине-желтые" под руководством Михаэля Биглера и Вячеслава Лочмана, провели тренировку на новой арене, построенной к Евро и принимающей все матчи групповой сталии.
Сборная Украины - фото из handball.net
Вся команда квартета С, кроме сине-желтых, это также Сербия, Франция и Хорватия разместились в одном отеле. Перед заселением каждая команда сдала тесты на COVID-19. Сегодня пришли результаты – в украинской сборной все они отрицательные. Утром – еще одно тестирование на коронавирус, его результаты – поступят завтра.
Вратари:
Геннадий Комок ("Мотор")
Максим Вьюник ("Мотор")
Антон Терехов ("Бая-Маре", Румыния)
Левые крайние:
Александр Касай ("Мотор")
Дмитрий Артеменко ("Динамо Астрахань", РФ)
Линейные:
Дмитрий Ильченко (ЦСКА, РФ)
Иван Бурзак ("Мотор")
Дмитрий Тютюнник ("Мотор")
Правые крайние:
Эдуард Кравченко ("Мотор")
Даниил Глушак ("Драгунас", Литва)
Илья Близнюк ("Мотор-Политехника")
Разыгрывающие:
Александр Тильте ("Мотор")
Тарас Миноцкий ("Уния Тарнул", Польша)
Владислав Залевский ("Динамо Астрахань", РФ)
Левые полусредние:
Дмитрий Горига ("Мотор")
Игорь Турченко ("Мотор")
Евгений Буйненко (MaccabiDimona, Израиль)
Правый полусредний:
Владислав Донцов (Мотор)
Тренеры – Михаэль Биглер, Вячеслав Лочман
Врачи: Леонид Миронов, Иван Шурша
Физиотерапевт-массажист – Александр Яроцкий
Следует отметить, что не попал в состав Максим Стрельников. Игрок находится в расширенной заявке и в течение Евро может быть вызван к расположению сборной.
Самым опытным игроком сине-желтых на Евро станет капитан команды 34-летний вратарь Геннадий Комок, сыграющий на своем третьем Евро в карьере.
Три игрока из состава еще не имеют опыта официальных матчей в сборной, а значит, их дебют может произойти именно на Евро. Это 21-летний Даниил Глушак, 24-летний Александр Касай и 20-летний Илья Близнюк.
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