Сборная Украины на старте гандбольного чемпионата Европы-2022

В четверг, 13 января, стартует гандбольный чемпионат Европы-2022. Матчи группы "С", где будет играть сборная Украины, пройдут в венгерском городе Сегеди. Как сообщает handball.net, "сине-желтые" под руководством Михаэля Биглера и Вячеслава Лочмана, провели тренировку на новой арене, построенной к Евро и принимающей все матчи групповой сталии.

Сборная Украины - фото из handball.net

Вся команда квартета С, кроме сине-желтых, это также Сербия, Франция и Хорватия разместились в одном отеле. Перед заселением каждая команда сдала тесты на COVID-19. Сегодня пришли результаты – в украинской сборной все они отрицательные. Утром – еще одно тестирование на коронавирус, его результаты – поступят завтра.

Состав сборной Украины на Евро-2022:

Вратари:

Геннадий Комок ("Мотор")

Максим Вьюник ("Мотор")

Антон Терехов ("Бая-Маре", Румыния)

Левые крайние:

Александр Касай ("Мотор")

Дмитрий Артеменко ("Динамо Астрахань", РФ)

Линейные:

Дмитрий Ильченко (ЦСКА, РФ)

Иван Бурзак ("Мотор")

Дмитрий Тютюнник ("Мотор")

Правые крайние:

Эдуард Кравченко ("Мотор")

Даниил Глушак ("Драгунас", Литва)

Илья Близнюк ("Мотор-Политехника")

Разыгрывающие:

Александр Тильте ("Мотор")

Тарас Миноцкий ("Уния Тарнул", Польша)

Владислав Залевский ("Динамо Астрахань", РФ)

Левые полусредние:

Дмитрий Горига ("Мотор")

Игорь Турченко ("Мотор")

Евгений Буйненко (MaccabiDimona, Израиль)

Правый полусредний:

Владислав Донцов (Мотор)

Тренеры – Михаэль Биглер, Вячеслав Лочман

Врачи: Леонид Миронов, Иван Шурша

Физиотерапевт-массажист – Александр Яроцкий

Следует отметить, что не попал в состав Максим Стрельников. Игрок находится в расширенной заявке и в течение Евро может быть вызван к расположению сборной.

Самым опытным игроком сине-желтых на Евро станет капитан команды 34-летний вратарь Геннадий Комок, сыграющий на своем третьем Евро в карьере.



Три игрока из состава еще не имеют опыта официальных матчей в сборной, а значит, их дебют может произойти именно на Евро. Это 21-летний Даниил Глушак, 24-летний Александр Касай и 20-летний Илья Близнюк.

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