Самый сильный человек мира поднял рекордный вес (ВИДЕО)

Хафтор Юлиус Бьорнссон, более известный публике как "Гора" по культовому сериалу "Игра престолов", установил новый мировой рекорд в становой тяге, подняв 505 килограммов на официальном турнире в Германии. Событие произошло 26 июля на соревнованиях Eisenhart Black Competition, где исландец доказал, что снова находится на пике своей формы.

Хафтор Бьорнссон. Фото: facebook Hafthor Bjornsson

В 2020 году Хафтор Бьорнссон поднял 501 кг, став первым человеком в истории, преодолевшим отметку в полтонны. Однако тогда это произошло в частном спортзале, и хотя результат был признан официально, он вызвал дискуссии в силовом мире из-за отсутствия атмосферы соревнований.

Теперь же, на глазах сотен зрителей, спортсмен в полном снаряжении вышел на помост. Он поднял штангу и начал тянуть ее до уровня колен, чтобы зафиксировать результат. И Хафтору Бьорнссону это удалось — он установил мировой рекорд, подняв 505 кг веса в становой тяге.

Видео, как Хафтор Бьорнссон поднял рекордный вес:

Интересно, что два года назад болгарский паверлифтер Венцислав Димитров также поднимал 505 кг, однако использовал технику "суммо", которая разрешена в паверлифтинге, но запрещена в дисциплине стронген.

Несмотря на новый рекорд, Хафтор Бьорнссон заявил, что уже в сентябре на чемпионате мира по становой тяге в Бирмингеме планирует сделать новую попытку и, возможно, переписать свое достижение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный актер из "Игры престолов" опозорился визитом в Россию. Бьорнссон принял участие в проходившем в России мультиспортивном фестивале Siberian Power Show.

Также "Комментарии" писали, что украинские стронгмены установили новый мировой рекорд.