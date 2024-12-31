Российский шахматист проспал чемпионат мира: другое объяснение – он трус

Неожиданный инцидент произошел на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке: российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение, ведь... проспал свою партию. Однако его соперник считает, что россиянин на самом деле трус.

Даниил Дубов. Фото из открытых источников

Российский шахматист Даниил Дубов должен был сыграть с американцем Хансом Неманном, ранее оказавшимся в центре скандала из-за обвинений в использовании мошеннических методов во время соревнований. Однако российский гроссмейстер так и не явился за шахматную доску.

"Я пошел в номер, чтобы немного подготовиться, но заснул. Когда я проснулся, уже было поздно. Мне не повезло", — объяснил шахматист причину своего отсутствия в интервью норвежскому телеканалу NRK и добавил, что у него настоящий талант.

Американский шахматист Ханс Ниманн, автоматически одержавший победу из-за отсутствия россиянина, не оставил ситуацию без внимания. В своем сообщении в соцсети X он обвинил Дубова в трусости и предложил сыграть реванш.

"Я готов сыграть с ним партию на любых условиях. Оплачу его проезд и проживание, а в случае своей победы отправлю 10 тысяч долларов на благотворительность, которую он выберет", — заявил Ниманн и добавил, что "трусость — это отсутствие характера" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте на этом же турнире с бывшим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, пришедшим на партию в джинсах. Сначала гроссмейстера оштрафовали, а из-за отказа изменить джинсы на другие штаны дисквалифицировали из турнира.

Также "Комментарии" писали, что лучший шахматист мира сделал заявление о войне в Украине.