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Российский шахматист проспал чемпионат мира: другое объяснение – он трус

Россиянин якобы проспал партию на чемпионате мира по шахматам.

сегодня, 14:40
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Автор:
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Slava Kot

Неожиданный инцидент произошел на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке: российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение, ведь... проспал свою партию. Однако его соперник считает, что россиянин на самом деле трус.

Российский шахматист проспал чемпионат мира: другое объяснение – он трус

Даниил Дубов. Фото из открытых источников

Российский шахматист Даниил Дубов должен был сыграть с американцем Хансом Неманном, ранее оказавшимся в центре скандала из-за обвинений в использовании мошеннических методов во время соревнований. Однако российский гроссмейстер так и не явился за шахматную доску.

"Я пошел в номер, чтобы немного подготовиться, но заснул. Когда я проснулся, уже было поздно. Мне не повезло", — объяснил шахматист причину своего отсутствия в интервью норвежскому телеканалу NRK и добавил, что у него настоящий талант.

Американский шахматист Ханс Ниманн, автоматически одержавший победу из-за отсутствия россиянина, не оставил ситуацию без внимания. В своем сообщении в соцсети X он обвинил Дубова в трусости и предложил сыграть реванш.

"Я готов сыграть с ним партию на любых условиях. Оплачу его проезд и проживание, а в случае своей победы отправлю 10 тысяч долларов на благотворительность, которую он выберет", — заявил Ниманн и добавил, что "трусость — это отсутствие характера" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте на этом же турнире с бывшим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, пришедшим на партию в джинсах. Сначала гроссмейстера оштрафовали, а из-за отказа изменить джинсы на другие штаны дисквалифицировали из турнира.

Также "Комментарии" писали, что лучший шахматист мира сделал заявление о войне в Украине.



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Источник: https://meduza.io/news/2024/12/31/rossiyskiy-shahmatist-daniil-dubov-prospal-partiyu-na-chempionate-mira-po-blitsu-on-poluchil-tehnicheskoe-porazhenie
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