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Рейтинг самых богатых спортсменов мира: кто на первом месте

Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Криштиану Роналду оказались самыми высокооплачиваемыми атлетами в истории спорта.

сегодня, 09:00
Автор:
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Slava Kot
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Самым богатым спортсменом мира признан бывший баскетболист Майкл Джордан. Спортсмен сумел заработать большие деньги благодаря спорту, однако после завершения карьеры Джордан смог получить еще большие прибыли благодаря рекламе.

Рейтинг самых богатых спортсменов мира: кто на первом месте

Самые высокооплачиваемые спортсмены в истории. Фото из открытых источников

Портал Sportico подготовил рейтинг из 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место в рейтинге самых богатых спортсменов мира занял Майкл Джордан. 

61-летний Джордан получает 5% из каждой проданной пары кроссовок, выпускаемых под брендом Jordan от Nike. В 2023 году Nike на этих кроссовках заработала 6,6 млрд долларов, так что Джордан получил 300 млн долларов. Общее состояние Майкла Джордана оценивается в 3,75 млрд долларов.

На второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов попал популярный гольфист Тайгер Вудс. Легендарный гольфист благодаря спортивной карьере и рекламе заработал 2,66 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает футболист Криштиану Роналду. Португальский нападающий за карьеру заработал 1,92 млрд долларов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Sportico:

  • 1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 млрд долларов
  • 2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд долларов
  • 3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд долларов
  • 4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд долларов
  • 5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,7 млрд долларов
  • 6. Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд долларов
  • 7. Джек Никлас (гольф) – 1,67 млрд долларов
  • 8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд долларов
  • 9. Роджер Федерер (теннис) – 1,49 млрд долларов
  • 10. Флойд Мейвезер (бокс) – 1,48 млрд долларов

В рейтинг 50 самых оплачиваемых спортсменов мира попала одна женщина – Серена Уильямс. Ее состояние оценили в 630 млн долларов, что позволило Уильямс занять 40 место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года.

Также "Комментарии" писали о самой богатой семье мира и каким состоянием она владеет.



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Источник: https://www.sportico.com/feature/highest-paid-athletes-all-time-1234711562/
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