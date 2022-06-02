Поддерживает Путина. В сети набирает обороты скандал с экс-амбассадором Parimatch МакГрегоромом

Поддерживающий Путина экс-амбассадор Parimatch Конор МакГрегор вновь оказался вовлеченным в скандал. На этот раз из-за своего отца, который оскорбил Владимира Зеленского, чем вызвал бурю негодования украинцев в соцсетях.

Так, отец ирландского бойца и экс-амбассадора букмекерской компании Parimatch Тони МакГрегор в своем Instagram разместил фото украинского президента Владимира Зеленского вместе с лидерами ЕС во время переговоров в "нормандском формате" в 2019 году с надписью "Зеленский, воюй в своей войне".

Таким образом отец известного бойца смешанных единоборств отреагировал на слова Владимира Зеленского, который во время встречи с ирландскими политиками в Киеве, раскритиковал Конора МакГрегора за поддержку Путина.

В частности, Зеленский сказал, что был фанатом МакГрегора, но теперь изменил мнение о нём, добавив, что, по его мнению, Конор не поддерживает Украину в нынешнее время.

Среди украинцев пост МакГрегора-старшего вызвал резкое осуждение, и в соцсетях они не сдерживали своих эмоций в его адрес.

Гневные комментарии появились также и в аккаунте самого бывшего амбассадора Parimatch, который неоднократно высказывал свою поддержку российскому диктатору, а также выставлял в инстаграме свои фотографии с Путиным и хвастался подаренным ему виски.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что букмекерская компания Parimatch продолжает работать в РФ и Беларуси.

Несмотря на то, что компания отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован. Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.

Также букмекер продолжает работать в Беларуси. Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, есть отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Народный депутат Украины Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси, заявила, что бизнес, продолжающий работать со страной-агрессором, не имеет права существовать сегодня в Украине.