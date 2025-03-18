Плейоф чемпионата Украины по хоккею: чем закончилось противостояние Сокола с Кременчугом

Киевский Сокол дома обыграл Кременчуг в рамках пятого матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею. Поединок завершился со счётом 2:1.

Хоккей. Фото из открытых источников

На последней минуте первого периода Виктор Захаров перехватил шайбу на половине соперника и отдал передачу на пробившего вратаря свободного Дениса Бородая (1:0).

Кременчуг смог отыграть в меньшинстве за две минуты до завершения третьей 20-минутки. Богдан Середницкий обворовал соперника и смог разогнать контратаку, которую замкнул Егор Безуглый (1:1) и перевел игру в овертайм.

В овертайме победу Соколу принес разобравшийся с защитником Виктор Захаров и точно пробивший в дальний угол ворот (2:1).

Стоит напомнить, что первые матчи завершились неожиданными поражениями киевлян — 1:3, 0:3, 3:5. В то же время столичная команда смогла спастись благодаря серии в последнем поединке (3:1).

Матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов.

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"В прошлом матче с Бельгией мы играли с двумя нападающими, так что возможен и такой вариант. Сначала нужно посмотреть на состояние футболистов. Болельщики всегда говорят: "Он угадал с составом", — сказал Сергей Ребров.

Он подчеркнул, что важно, чтобы на поле выходили те игроки, которые готовы выступать на высоком уровне. Поэтому перед игрой с Бельгией тренерский штаб национальной сборной будет принимать решение, кто будет играть – Яремчук, Довбик или Ванат.

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