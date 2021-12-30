Определился старт нового сезона среди украинских теннисисток

Календарный 2021 год, а вместе с тем и сезон 2021 года, в топ-100 мирового рейтинга закончили: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. В топ-200 – восемь украинских теннисисток.

Женский теннис - фото из sport.24tv.ua

Как сообщает suspilne.media, именно эти теннисистки по рейтингу могут начать новый сезон на крупнейших турнирах, среди которых — Australian Open.

Календарь состязаний

Первая неделя (3-9 января): Аделаида 1 (WTA 500) и Мельбурн (WTA 250)

Вторая неделя (10-16 января): Сидней (WTA 500), Аделаида 2 (WTA 250), квалификация Australian Open

Третья неделя (с 17 января): Australian Open (Большой шлем)

Элина Свитолина (№15 мирового рейтинга)

Календарь: Аделаида 1, Аделаида 2, Australian Open

Лидер украинского женского тенниса первые две недели нового теннисного сезона проведет в Аделаиде, после чего переедет в Мельбурн на Australian Open.

На втором турнире в Аделаиде, Элина также, вероятнее всего, будет выступать в статусе первой сеяной.

Марта Костюк (№50 мирового рейтинга), Ангелина Калинина (№52 мирового рейтинга)

Календарь: Мельбурн, Аделаида 2, Australian Open

Вторая и третья ракетки Украины имеют одинаковый план на первые недели сезона. Они начнут его в Мельбурне, затем переедут в Аделаиду, после чего – Australian Open.

Во всех трех турнирах украинки сразу попадают в основную сетку, проходить квалификации им не придется.

Даяна Ястремская (№99 мирового рейтинга)

Календарь: квалификация Мельбурн — Australian Open

Даяна Ястремская без квалификаций попадет в основную сетку Australian Open, но ранее заявлена лишь на один старт — начнет сезон на турнире в Мельбурне, где будет стартовать с квалификации. Вторую соревновательную неделю Даяна, по плану, будет пропускать.

Леся Цуренко (№118 мирового рейтинга), Дарья Снигур (№153 мирового рейтинга)

Календарь: квалификация Мельбурн, квалификация Australian Open

Леся и Дария в первую соревновательную неделю года, как и Ястремская, будут играть в квалификации турнира в Мельбурне. А вот вторая соревновательная неделя для них превратится в борьбу за выход в основную сетку Australian Open.

Цуренко будет играть за 11 выход в основную сетку австралийского мейджора, а Снегирь будет пытаться впервые пройти квалификацию. Если они не преодолеют отборочные раунды, третью неделю старта сезона смогут заполнить другим турниром.

Екатерина Бондаренко (№207 мирового рейтинга)

Календарь: — квалификация Australian Open

Екатерина Бондаренко не заявлена ни на один турнир в первую неделю сезона, поэтому начнет соревнования по квалификации в Мельбурне в Australian Open.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто из украинских теннисистов примет участие в Australian Open 2022.





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