logo

BTC/USD

47353.80

ETH/USD

3741.70

LTC/USD

148.32

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Определился старт нового сезона среди украинских теннисисток
commentss НОВОСТИ Все новости

Определился старт нового сезона среди украинских теннисисток

Кто и где будет стартовать

сегодня, 22:10
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Календарный 2021 год, а вместе с тем и сезон 2021 года, в топ-100 мирового рейтинга закончили: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. В топ-200 – восемь украинских теннисисток.

Определился старт нового сезона среди украинских теннисисток

Женский теннис - фото из sport.24tv.ua

Как сообщает suspilne.media, именно эти теннисистки по рейтингу могут начать новый сезон на крупнейших турнирах, среди которых — Australian Open.

Календарь состязаний

Первая неделя (3-9 января): Аделаида 1 (WTA 500) и Мельбурн (WTA 250)

Вторая неделя (10-16 января): Сидней (WTA 500), Аделаида 2 (WTA 250), квалификация Australian Open

Третья неделя (с 17 января): Australian Open (Большой шлем)

Элина Свитолина (№15 мирового рейтинга)

Календарь: Аделаида 1, Аделаида 2, Australian Open

Лидер украинского женского тенниса первые две недели нового теннисного сезона проведет в Аделаиде, после чего переедет в Мельбурн на Australian Open.

На втором турнире в Аделаиде, Элина также, вероятнее всего, будет выступать в статусе первой сеяной.

Марта Костюк (№50 мирового рейтинга), Ангелина Калинина (№52 мирового рейтинга)

Календарь: Мельбурн, Аделаида 2, Australian Open

Вторая и третья ракетки Украины имеют одинаковый план на первые недели сезона. Они начнут его в Мельбурне, затем переедут в Аделаиду, после чего – Australian Open.

Во всех трех турнирах украинки сразу попадают в основную сетку, проходить квалификации им не придется.

Даяна Ястремская (№99 мирового рейтинга)

Календарь: квалификация Мельбурн — Australian Open

Даяна Ястремская без квалификаций попадет в основную сетку Australian Open, но ранее заявлена лишь на один старт — начнет сезон на турнире в Мельбурне, где будет стартовать с квалификации. Вторую соревновательную неделю Даяна, по плану, будет пропускать.

Леся Цуренко (№118 мирового рейтинга), Дарья Снигур (№153 мирового рейтинга)

Календарь: квалификация Мельбурн, квалификация Australian Open

Леся и Дария в первую соревновательную неделю года, как и Ястремская, будут играть в квалификации турнира в Мельбурне. А вот вторая соревновательная неделя для них превратится в борьбу за выход в основную сетку Australian Open.

Цуренко будет играть за 11 выход в основную сетку австралийского мейджора, а Снегирь будет пытаться впервые пройти квалификацию. Если они не преодолеют отборочные раунды, третью неделю старта сезона смогут заполнить другим турниром.

Екатерина Бондаренко (№207 мирового рейтинга)

Календарь: — квалификация Australian Open

Екатерина Бондаренко не заявлена ни на один турнир в первую неделю сезона, поэтому начнет соревнования по квалификации в Мельбурне в Australian Open.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто из украинских теннисистов примет участие в Australian Open 2022.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/193465-start-sezonu-ukrainskih-tenisistok-hto-na-akih-turnirah-rozpocne-2022-rik/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!