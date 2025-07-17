Олимпийский призер погиб от удара молнии во время отпуска

Норвежский олимпиец, фристайлист и бывший горнолыжник Аудун Гронвольд трагически погиб в возрасте 49 лет после удара молнии 15 июля 2025 года. Спортсмен находился в отпуске с семьей, когда молния ударила в туристический коттедж, в котором находился Гронвольд.

Аудун Гронвольд скончался. Фото: AFP PHOTO / MARTIN BUREAU

О смерти Аудуна Гронвольда сообщила Норвежская федерация лыжного спорта. Медики оказали ему помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

"С большой печалью мы восприняли известие о преждевременной смерти Аудуна Гронвольда. Бывшего национального горнолыжника и спортсмена со ски-кросса недавно ударила молния во время отдыха", — говорится в заявлении.

Об обстоятельствах смерти также рассказала жена спортсмена Кристин Тандберг Хаугсйо.

"Аудун, моя большая любовь и лучший друг в течение двадцати лет... То, что началось как отличные летние каникулы, закончилось тем, что у тебя ударила молния, когда мы были в нашем коттедже", — говорится в сообщении в Facebook.

Кроме жены, Аудун Гронвольд имел также троих детей.

Гронвольд начал карьеру в горнолыжном спорте, дважды завоевав золото на чемпионатах Норвегии в 2003 и 2004 годах. На международном уровне он занял третье место в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Испании в 1999 году. Впоследствии спортсмен переключился на фристайл и ски-кросс. В 2005 году Гронвольд завоевал бронзу на чемпионате мира, а в 2007 стал победителем общего зачета Кубка мира по ски-кроссу. Наибольшее признание он получил на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где завоевал бронзовую медаль.

После завершения активной карьеры Гронвольд остался в спорте и работал тренером сборной и телекомментатором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как футболиста во время матча убила молния.

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