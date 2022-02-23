Наставник сборной Украины по баскетболу определился из составом на поединок против Испании

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Олег Терещенко
В четверг, 24 февраля, в Кордобе мужская национальная сборная Украины сыграет третий матч квалификации чемпионата мира-2023, в котором будет противостоять действующим обладателям трофея команде Испании.
Поединок квалификации - фото из открытых источников
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом определился с составом на данный поединок. Как передает сайт Федерации баскетбола Украины, в 12 игроков, которые будут противостоять чемпионам мира в матче 3-го тура квалификации мирового первенства вошли:
Денис Лукашов, Прометей — первый тренер Ирина Наседкина;
Виталий Зотов, Днепр – первый тренер Зотова Татьяна;
Илья Сидоров, Прометей – первый тренер Сергей Покровенко;
Джером Рэндл, Строитель.
Александр Липовой, Прометей – первый тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк, Строитель – первый тренер Филипп Буркетт;
Иван Ткаченко, Черкасские Обезьяны – первые тренеры Анатолий Федоренко, Евгений Ткаченко;
Вячеслав Бобров, Днепр – первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева,
Сергей Павлов, Днепр – первый тренер Александра Ивлева,
Вячеслав Петров, Прометей – первый тренер Владислав Янаки
Вячеслав Кравцов, Днепр – первый тренер Сергей Комаров;
Артем Пустовой, Гран-Канария, Испания – первый тренер Валерий Зарецкий.
Главный тренер — Айнарс Багатскис
Ассистенты – Максим Михельсон, Виталий Степановский, Валерий Плеханов
В заявку не вошли игроки Киев-Баскета форвард Артем Ковалев и центровой Дмитрий Скапинцев.
Матч Испания – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что в украинской баскетбольной Суперлиге состоялась "лидерская заруба" между "Киев-Баскетом" и БК "Запорожье". Результат игры разрешился в последней десятиминутке.
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