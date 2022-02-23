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Главная Новости Спорт другие виды спорта Наставник сборной Украины по баскетболу определился из составом на поединок против Испании
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Наставник сборной Украины по баскетболу определился из составом на поединок против Испании

В состав вошло 12 игроков

сегодня, 22:05
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 24 февраля, в Кордобе мужская национальная сборная Украины сыграет третий матч квалификации чемпионата мира-2023, в котором будет противостоять действующим обладателям трофея команде Испании.

Наставник сборной Украины по баскетболу определился из составом на поединок против Испании

Поединок квалификации - фото из открытых источников

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом определился с составом на данный поединок. Как передает сайт Федерации баскетбола Украины, в 12 игроков, которые будут противостоять чемпионам мира в матче 3-го тура квалификации мирового первенства вошли:

Защитники

Денис Лукашов, Прометей — первый тренер Ирина Наседкина;

Виталий Зотов, Днепр – первый тренер Зотова Татьяна;

Илья Сидоров, Прометей – первый тренер Сергей Покровенко;

Джером Рэндл, Строитель.

Форварды

Александр Липовой, Прометей – первый тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк, Строитель – первый тренер Филипп Буркетт;

Иван Ткаченко, Черкасские Обезьяны – первые тренеры Анатолий Федоренко, Евгений Ткаченко;

Вячеслав Бобров, Днепр – первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева,

Сергей Павлов, Днепр – первый тренер Александра Ивлева,

Центровые

Вячеслав Петров, Прометей – первый тренер Владислав Янаки

Вячеслав Кравцов, Днепр – первый тренер Сергей Комаров;

Артем Пустовой, Гран-Канария, Испания – первый тренер Валерий Зарецкий.

Главный тренер — Айнарс Багатскис

Ассистенты – Максим Михельсон, Виталий Степановский, Валерий Плеханов

В заявку не вошли игроки Киев-Баскета форвард Артем Ковалев и центровой Дмитрий Скапинцев.

Матч Испания – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что в украинской баскетбольной Суперлиге состоялась "лидерская заруба" между "Киев-Баскетом" и БК "Запорожье". Результат игры разрешился в последней десятиминутке.


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Источник: http://ukrbasket.net/news/viznachivsya-sklad-zbrno-ukrani-na-match-proti-span
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