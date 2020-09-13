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Татьяна Веремеева
Японская
теннисистка Наоми Осака победила в Открытом чемпионате США по теннису 2020 года
в женском одиночном разряде. Осака обошла теннисистку из Беларуси Викторию
Азаренко и стала чемпионкой в третий раз. Об этом пишет Reuters.
Сегодня, 13
сентября, заканчивается второй турнир Большого шлема в нынешнем году. Теннисный
поединок проходил без зрителей из-за пандемии COVID-19.
Наоми Осака
сегодня стала победительницей трех турниров Большого шлема в одиночном разряде
(Открытый чемпионат США-2018, Открытый чемпионат Австралии-2019, Открытый
чемпионат США-2020). Эта победа позволила 22-летней спортсменке сохранить свой
100-процентный победный рекорд в финале Большого Шлема, в то время как Виктория
Азаренко была лишена короны Открытого чемпионата США в третий раз, также заняв
второе место в 2012 и 2013 годах.
Тем не менее,
это был замечательный и неожиданный забег для 31-летней белоруски, которая
играла в своем первом крупном финале за семь лет.
Ранее "Комментарии"
писали, что теннисистка Наоми
Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.
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