Японская теннисистка Наоми Осака победила в Открытом чемпионате США по теннису 2020 года в женском одиночном разряде. Осака обошла теннисистку из Беларуси Викторию Азаренко и стала чемпионкой в третий раз. Об этом пишет Reuters.



Сегодня, 13 сентября, заканчивается второй турнир Большого шлема в нынешнем году. Теннисный поединок проходил без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Наоми Осака сегодня стала победительницей трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2018, Открытый чемпионат Австралии-2019, Открытый чемпионат США-2020). Эта победа позволила 22-летней спортсменке сохранить свой 100-процентный победный рекорд в финале Большого Шлема, в то время как Виктория Азаренко была лишена короны Открытого чемпионата США в третий раз, также заняв второе место в 2012 и 2013 годах.

Тем не менее, это был замечательный и неожиданный забег для 31-летней белоруски, которая играла в своем первом крупном финале за семь лет.

Ранее "Комментарии" писали, что теннисистка Наоми Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.

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