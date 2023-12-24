Наиболее высокооплачиваемые спортсменки 2023 года: 9 из 10 занимаются одним видом спорта

В рейтинге доходов среди спортсменок больше всего денег получили теннисистки. Именно в этом виде спорта представлены 9 из 10 самых высокооплачиваемых атлеток в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.



Спортменки, которые заработали больше всего в 2023 году. Фото: Forbes

Больше денег среди спортсменок в 2023 году получила 22-летняя польская теннисистка Ига Свентек – 23,9 млн долларов. Это состояние состоит из двух частей. Первая – это средства полученные Свентек от соревнований, которые составили 9,9 млн долларов. Другие доходы теннисистки – это ее деятельность вне поля. От рекламных контрактов с Visa, On, Oshee и другими компаниями первая ракетка мира смогла выручить 14 млн долларов.

На втором месте оказалась единственная не теннисистка в топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года — 20-летняя фристайлица Эйлин Гу. Девушка родилась в США, однако представляет в этом зимнем виде спорта Китай. Двухкратная олимпийская чемпионка в 2023 году заработала 22,1 млн долларов. Большинство доходов, а именно 22 млн., Эйлин Гу получила благодаря контрактам с китайской компанией спортивной одежды Anta, а также через сотрудничество с другими известными западными брендами, в том числе Louis Vuitton и Victoria's Secret.

Тройку лидеров замыкает 19-летняя американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф, которая в 2023 году заработала 21,7 млн долларов. В рейтинге WTA Кори Гауфф занимает третье место, являющееся ее наивысшим достижением. Благодаря теннису американка заработала 6,7 млн. долларов, а контракты с Baker Tilly, Bose, UPS и Marvel принесли Кори Гауфф еще 15 млн. долларов.

Просмотреть 10 спортсменок, заработавших больше всего денег в 2023 году можно ниже:

Ига Свентек (Польша) – 23,9 млн долларов. На соревнованиях 9,9 млн долларов

(Польша) – 23,9 млн долларов. На соревнованиях 9,9 млн долларов Эйлин Гу (Китай) – 22,1 млн долларов. На соревнованиях 0,1 млн долларов

(Китай) – 22,1 млн долларов. На соревнованиях 0,1 млн долларов Кори Гауфф (США) – 21,7 млн долларов. На соревнованиях 6,7 млн долларов

(США) – 21,7 млн долларов. На соревнованиях 6,7 млн долларов Эмма Радукану (Великобритания) – 15,2 млн долларов. На соревнованиях 0,2 млн долларов

(Великобритания) – 15,2 млн долларов. На соревнованиях 0,2 млн долларов Наоми Осака (Япония) – 15 млн долларов. На соревнованиях 0

(Япония) – 15 млн долларов. На соревнованиях 0 Арина Соболенко (Беларусь) – 14,7 млн долларов. На соревнованиях 8,2 млн долларов

(Беларусь) – 14,7 млн долларов. На соревнованиях 8,2 млн долларов Джессика Пегула (США) – 12,5 млн долларов. На соревнованиях 6 млн долларов

(США) – 12,5 млн долларов. На соревнованиях 6 млн долларов Винус Уильямс (США) – 12,2 млн долларов. На соревнованиях 0,2 млн долларов

(США) – 12,2 млн долларов. На соревнованиях 0,2 млн долларов Елена Рыбакина (Казахстан) – 9,5 млн долларов. На соревнованиях 5,5 млн долларов

(Казахстан) – 9,5 млн долларов. На соревнованиях 5,5 млн долларов Лейла Фернандес (Канада) – 8,8 млн долларов. На соревнованиях 1,8 млн долларов

Среди других атлеток, не попавших в топ 10 по доходам в 2023 году, можно отметить гольфистку Нелли Корда и футболистку Меган Рапино, которые смогли заработать в 2023 году 8,2 млн. евро каждая.

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