Любительница секса на Олимпиаде показала свое красивое тело

22-летняя бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра продолжает радовать своих поклонников откровенными снимками в Instagram.

Ингрид Оливейра (фото из открытых источников)

Ингрид — участница Олимпиады-2016. Также она является болельщицей бразильского футбольного клуба "Флуминенсе".





Ингрид Оливейра прославилась секс-скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В олимпийской деревне Ингрид хотела заняться сексом с бразильским гребцом Педро Гонсалвешем, для этого она попросила свою соседку выйти из комнаты.









С Джованной Педросой они выступали в дуэте на Играх. Но Педроса позавидовала подруге и пожаловалась в олимпийский комитет. Разразился скандал. В итоге Оливейра в дуэте с Педросой заняли последнее место и решили больше не выступать вместе.











Напомним, украинцы начали жить по правилам адаптивного карантина. Как говорится на сайте главы государства, можно будет посещать мероприятия на стадионах. Наполненность помещения должна не превышать не более пятидесяти процентов. В частности, разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками мероприятия санитарных и противоэпидемических мероприятий. Также обязательное соблюдение масочного режима для всех учасников мероприятия.

24 февраля в Украине ввели адаптивный карантин. Предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. В Минздраве объяснили, что предполагает каждый из них. Зеленый уровень: — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога

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