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Любительница секса на Олимпиаде показала свое красивое тело

Ингрид Оливейра прославилась секс-скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро

сегодня, 00:26
Автор:

Ольга Чародий

22-летняя бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра продолжает радовать своих поклонников откровенными снимками в Instagram.

Любительница секса на Олимпиаде показала свое красивое тело

Ингрид Оливейра (фото из открытых источников)

Ингрид — участница Олимпиады-2016. Также она является болельщицей бразильского футбольного клуба "Флуминенсе".

Любительница секса на Олимпиаде показала свое красивое тело - фото 2

Ингрид Оливейра прославилась секс-скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В олимпийской деревне Ингрид хотела заняться сексом с бразильским гребцом Педро Гонсалвешем, для этого она попросила свою соседку выйти из комнаты.


Любительница секса на Олимпиаде показала свое красивое тело - фото 3

С Джованной Педросой они выступали в дуэте на Играх. Но Педроса позавидовала подруге и пожаловалась в олимпийский комитет. Разразился скандал. В итоге Оливейра в дуэте с Педросой заняли последнее место и решили больше не выступать вместе.


Любительница секса на Олимпиаде показала свое красивое тело - фото 4

Напомним,  украинцы начали  жить по правилам адаптивного карантина. Как  говорится на сайте главы государства, можно будет посещать мероприятия на стадионах. Наполненность помещения должна  не превышать  не более пятидесяти процентов. В частности, разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками мероприятия санитарных и противоэпидемических мероприятий. Также обязательное соблюдение масочного режима для всех учасников мероприятия. 

24 февраля в Украине ввели адаптивный карантин. Предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. В Минздраве объяснили, что предполагает каждый из них. Зеленый уровень: — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога


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