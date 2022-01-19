Львовская "Галичанка" сыграет в 1/4 финала Кубка Европы по гандболу: уже известный соперник

Чемпионки Украины по гандболу – львовская "Галичанка" – продолжает борьбу в Кубке Европы. Львовянки уже в пятый раз в свои истории, дошли до стадии 1/4 финала, третьего по рангу гандбольного евротурнира.

"Галичанка" - фото из ФГУ

В 1/8 финала у украинки не было проблем с итальянским клубом "Бриксен Зюдтироль". Сначала они обыграли своих соперниц в первом матче, а затем одержали техническую победу за неявку итальянок во Львов.

Согласно этому, как передает suspilne.media, в Вене (Австрия) состоялась жеребьевка дальнейших стадий еврокубкового турнира. В четвертьфинале "Галичанка" померяется силами с фарерским клубом "Н71".

Что известно о соперницах

"Н71" – команда с Фаррерских островов, которая впервые выступает в женском Кубке Европы. При этом Н71 стала первым клубом с Фарерских островов, которому вообще удалось добраться до стадии четвертьфинала на подобных соревнованиях. Раньше команды друг с другом не встречались.

Итак, сначала первая игра состоится во Львове, а следующая – на Фарерских островах. Если украинки победят и пройдут в следующий раунд Кубка Европы, там сыграют против одной из испанских команд — "Гран Канария" или "Эльче".

Сетка украинской "Галичанки" в Кубке Европы

Четвертьфинал: Н71

Полуфинал: "Эльче" (Испания) или "Гран Канария" (Испания)

Финал: "Вестманнаэйяр" (Исландия), "Малага" (Испания), "Дунайская Стреда" (Словакия) или "Буковичская Банья" (Сербия)

Расписание Кубка Европы по гандболу

Четвертьфиналы: 12-13 и 19-20 февраля

Полуфиналы: 26-27 марта и 2-3 апреля

Финал: 7 и 14 мая

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