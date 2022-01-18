Лидер украинской мужской волейбольной Суперлиги дал бой в Греции

Во вторник, 18 января, в Греции (Афины) состоялся ответный поединок 1/8 финала Кубка Вызова по волейболу. "Эпицентр-Подоляне" на выезде боролись против "Панатинаикоса".



"Эпицентр - Подоляны" - "Панатинаикос" - фото из СЕV

Как сообщает sport.ua, в первой партии вообще не было борьбы. В середине ее хозяева площадки вели с комфортным для себя преимуществом 13:7 и 16:9. Поэтому команды далее просто доиграли партию до результата 25:17.



Украинские волейболисты проснулись во втором сете и дали настоящий бой грекам и до счета 21:21 вполне могли рассчитывать на победу. Однако "Панатинаикос" был явно против того, чтобы откладывать на потом решение главной задачи. Греки выиграли партию 25:22 и сразу после этого устроили празднование на площадке.

Дальнейшая игра уже не имела никакого смысла, тем более, что тренеры провели много замен. Разве что для украинцев было бы престижно выиграть одну или две партии, а возможно и матч. Это им частично удалось, когда они взяли верх в третьем и четвертом сетах — 23:25 и 19:25. Но на тай-брейке снова сильнее оказались хозяева площадки — 17:15.

Кубок Вызова по волейболу. Мужчины. 1/8 финала. Ответный матч

"Панатинаикос" (Афины, Греция) – "Эпицентр-Подоляне" (Городок, Украина)

3:2 (25:17, 25:22, 23:25, 19:25, 17:15)

Первый матч — 3:1

"Панатинаикос": Андреопоулос, Шталекар, Якобсен, Раптис, Феррейра Рангел, Ван ден Драйс, Гкарас (либеро), Протопсалтис, Баси, Роусопоулос, Марков, Синадинос (либеро)

"Эпицентр-Подоляне": Дидович, Семенюк, Виецкий, Кисилюк, Дрозд, Диденко, Фомин (либеро), Евстратов, Томин, Сидоренко, Рогожин, Шалпук, Остапенко

Арбитры: Йозеф Гор (Англия), Никола Микевски (Северная Македония)

"Municipal Hall of St. Thomas" (Афины, Греция)

Как сообщали ранее "Комментарии", на Кубке африканских наций еще две сборные вышли в плей-офф.





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