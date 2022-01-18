logo

BTC/USD

42386.45

ETH/USD

3159.94

LTC/USD

142.81

USD/UAH

28.46

EUR/UAH

32.53

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Лидер украинской мужской волейбольной Суперлиги дал бой в Греции
commentss НОВОСТИ Все новости

Лидер украинской мужской волейбольной Суперлиги дал бой в Греции

Все решилось во второй игре

18 января 2022, 22:50
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 18 января, в Греции (Афины) состоялся ответный поединок 1/8 финала Кубка Вызова по волейболу. "Эпицентр-Подоляне" на выезде боролись против "Панатинаикоса".

Лидер украинской мужской волейбольной Суперлиги дал бой в Греции

"Эпицентр - Подоляны" - "Панатинаикос" - фото из СЕV

Как сообщает sport.ua, в первой партии вообще не было борьбы. В середине ее хозяева площадки вели с комфортным для себя преимуществом 13:7 и 16:9. Поэтому команды далее просто доиграли партию до результата 25:17.

Украинские волейболисты проснулись во втором сете и дали настоящий бой грекам и до счета 21:21 вполне могли рассчитывать на победу. Однако "Панатинаикос" был явно против того, чтобы откладывать на потом решение главной задачи. Греки выиграли партию 25:22 и сразу после этого устроили празднование на площадке.

Дальнейшая игра уже не имела никакого смысла, тем более, что тренеры провели много замен. Разве что для украинцев было бы престижно выиграть одну или две партии, а возможно и матч. Это им частично удалось, когда они взяли верх в третьем и четвертом сетах — 23:25 и 19:25. Но на тай-брейке снова сильнее оказались хозяева площадки — 17:15.

Кубок Вызова по волейболу. Мужчины. 1/8 финала. Ответный матч

"Панатинаикос" (Афины, Греция) – "Эпицентр-Подоляне" (Городок, Украина)

3:2 (25:17, 25:22, 23:25, 19:25, 17:15)

Первый матч — 3:1

"Панатинаикос": Андреопоулос, Шталекар, Якобсен, Раптис, Феррейра Рангел, Ван ден Драйс, Гкарас (либеро), Протопсалтис, Баси, Роусопоулос, Марков, Синадинос (либеро)

"Эпицентр-Подоляне": Дидович, Семенюк, Виецкий, Кисилюк, Дрозд, Диденко, Фомин (либеро), Евстратов, Томин, Сидоренко, Рогожин, Шалпук, Остапенко

Арбитры: Йозеф Гор (Англия), Никола Микевски (Северная Македония)

"Municipal Hall of St. Thomas" (Афины, Греция)

Как сообщали ранее "Комментарии", на Кубке африканских наций еще две сборные вышли в плей-офф.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!