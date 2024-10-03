Парень отказался от 10 млн долларов: причиной стала любовь к Иисусу

Баскетболист Эй Джей Гриффин решил покончить со спортом в 21 год и объявил о завершении карьеры. Это случилось несмотря на то, что его контракт мог принести ему почти 10 млн долларов в течение следующих двух лет. Эй Джей решил его расторгнуть и стать священником.



Баскетболист отказался от контракта, по которому мог заработать почти 10 миллионов

Эй Джей Гриффин считался большим баскетбольным талантом. В 19-летнем возрасте он попал в НБА через драфт под 16 номером и присоединился к команде "Атланта Хокс". Согласно четырехлетнему контракту Гриффин должен был заработать 17 млн долларов, а его средняя годовая зарплата составляла 4,2 млн долларов.

В первом сезоне Эй Джей был одним из лучших новичков. Он сыграл в 72 играх и в среднем зарабатывал 8,9 очка. Однако Гриффин пропустил начало второго сезона по личным причинам, не набрал форму и сыграл всего в 20 играх.

Тренерский штаб "Атланта Хокс" в начале нового сезона решил Эй Джея отправить в команду "Хьюстон Рокетс". Однако перспективный баскетболист не сыграет за нее ни одного матча. 29 сентября 2024 года Эй Джей Гриффин объявил о расторжении контракта и завершении спортивной карьеры.

"Я бросил баскетбол, чтобы последовать за Иисусом. Я знаю, что в глазах многих людей это кажется потерей, но я просто хочу сообщить вам, что действительно хочу служить Богу", — сказал Эй Джей в видео на своем Youtube-канале.

По словам Гриффина, он посвятил себя Христу еще в 2020 году, но теперь решил полностью сосредоточиться на религии. Таким образом, 21-летний парень расторг контракт и отказался от почти 10 млн долларов, которые мог получить за следующие два сезона в НБА.

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