Капитан сборной Украины стал отцом

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Ольга Чародий
Капитан сборной Украины по баскетболу впервые познал счастье
отцовства. У него и вице-мисс Украины родилась дочь. Малышка появилась на свет
8 февраля. Известно, что девочке дали имя Мелисса.
Вячеслав Кравцов - фото из открытых источников
Об этом сообщила мать ребенка, 23 – летняя Элина Руденко, на
своей странице в социальной сети.
Фотомодель Элина Руденко и баскетболист Вячеслав Кравцов — капитан мужской сборной Украины по баскетболу и нынешний центровой БК "Днепр", вступили в брак в 2019-м году, весной этого года баскетболист сделал романтичное предложение руки и сердца возлюбленной. Это первый ребенок звёздной пары.
Избранница баскетболиста "мисс Тернополь" и "вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко. 23-летняя модель известна далеко за пределами Украины. Также Элину Руденко можно увидеть в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill. Съемки проходили в Турции, а Элине досталась роль возлюбленной главного героя.
Напомним, раньше многие специалисты рекомендовали избегать каких-либо физических нагрузок во время беременности и отдыхать как можно больше. Но опыт последних поколений показал насколько такой "щадящий" режим может быть небезопасным для здоровья – сидячий образ жизни ведет к чрезмерному увеличению веса будущей мамы, что может привести к гестационному сахарному диабету и другим осложнениям.
Плавание получает награду как самый безопасный вид спорта для беременных женщин, это прекрасный вид активности, который тренирует мышцы и многие системы организма без перегрузок.
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