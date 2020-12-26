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Гарри Каспаров сообщил о смерти близкого человека

Кларе Гаспаровой было 82 года

сегодня, 14:20
Автор:

Владимир Лавский

Клара Каспарова, мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, умерла в возрасте 82 лет. Об этом Каспаров на своей странице в Twitter.

Гарри Каспаров сообщил о смерти близкого человека

"С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой, — написал Каспаров. — Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама!"

Свои соболезнования выразила Федерация шахмат России (ФШР). "Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Гарри Кимовичу Каспарову и всем родным и близким покойной", — говорится в сообщении пресс-службы ФШР.

Клара Каспарова была инженером, специалистом по автоматике и телемеханике, ученым секретарем в НИИ. В 1981 году, когда ее сыну было 18 лет, она ушла с работы и посвятила себя карьере сына.


Как ранее сообщали "Комментарии", на 99-м году жизни умер известный разведчик. 


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