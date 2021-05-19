Если спортсмен не вакцинировался, это не является препятствием для соревнований - Гутцайт

Если спортсмен не привился, то это не является препятствием для соревнований. Об этом рассказал "Комментарии-Украина" министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Вадим Гутцайт. Фото: comments.ua

" В директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако, мы должны понимать, что это, в первую очередь — безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ. В начале апреля мы начали вакцинацию украинских спортсменов. Первой стала Федерация стрельбы Украины. Они получили прививки китайской вакциной CoronaVac, недавно прибыла в Украину и получила все лабораторные подтверждения", — сообщил он.

По его словам, благодаря плодотворному сотрудничеству с Минздравом, было получено 1500 вакцин.

"А благодаря постоянным встречам с представителями федераций — мы пришли к общему консенсусу, что прививки нужны.

Вакцинация продолжается. Вакцин хватит на всех спортсменов, которые собираются на Олимпийские Игры, ведь предварительно мы проработали с Минздравом количество вакцин. Также отмечу, что за каждым спортсменом, который получил первую дозу вакцины, обязательно закрепляется вторая", — добавил он.

Как сообщали ранее согласно данным журнала Forbes на первом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов планеты оказался боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Ирландец впервые возглавил рейтинг, его доход оценили в 180 млн долларов. В Forbes отметили, что бои в ММА принесли Макгрегору 22 млн долларов, а большую часть дохода спортсмен получил за продажу контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve., а именно 150 млн долларов.

Ирландский боец также заработал 8 млн долларов на рекламных контрактах. Сообщается, что до этого Макгрегор входил в список Forbes только в 2018 году. Тогда он расположился на четвертом месте рейтинга с доходом в 99 млн долларов.

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