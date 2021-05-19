Если спортсмен не вакцинировался, это не является препятствием для соревнований - Гутцайт

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Ольга Чародий
Если спортсмен не привился, то это не является
препятствием для соревнований. Об этом рассказал "Комментарии-Украина" министр
молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Вадим Гутцайт. Фото: comments.ua
По его словам, благодаря плодотворному
сотрудничеству с Минздравом, было получено 1500 вакцин.
Как сообщали ранее согласно данным журнала Forbes на первом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов планеты оказался боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Ирландец впервые возглавил рейтинг, его доход оценили в 180 млн долларов. В Forbes отметили, что бои в ММА принесли Макгрегору 22 млн долларов, а большую часть дохода спортсмен получил за продажу контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve., а именно 150 млн долларов.
Ирландский боец также заработал 8 млн долларов на рекламных контрактах. Сообщается, что до этого Макгрегор входил в список Forbes только в 2018 году. Тогда он расположился на четвертом месте рейтинга с доходом в 99 млн долларов.
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