Еще один украинский спортсмен с дрожью сбежал из страны: что известно

Черновицкие спортсмены, каратисты Евгений и Дария Пилипюки, не вернулись в Украину после участия в международных соревнованиях в Венеции, Италия. Об этом случае сообщил президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин, который в Facebook резко осудил действия спортсменов, назвав их бегство неприемлемым.

Евгений и Дарья Пилипюки сбежали из Украины (фото из открытых источников)

"Друзья, хочу искренне извиниться перед всем украинским спортивным коммьюнити, особенно перед Украинской Федерацией Карате (УФК). Я и Андрей Лазоренко тренировали Евгения Пилипюка с самого детства, но поступок, который он совершил вместе со своей женой Дарьей Пилипюк, перечеркивает все основные принципы, которые мы учим в карате, — написал Пикулин.

В ответ на этот инцидент Украинская Федерация Карате уже приняла жесткие меры. Евгения и Дарию исключили из состава федерации, а также инициировали пожизненную дисквалификацию во Всемирной федерации карате (WKF). Кроме того, планируется лишение спортсменов их почетных спортивных званий.

Дарья Пилипюк выразила свое возмущение в комментарии под постом "Общественное Черновцы" в Instagram. Она заявила, что не понимает, почему к ней и ее мужу применяют столь суровые наказания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальный нардеп скрылся из Украины — СМИ. По данным правоохранительных органов, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, известный своей поддержкой запрещенному Московскому патриархату, незаконно покинул Украину.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, в последний раз Дмитрук официально пересекал границу с Молдовой в начале 2023 года. Он въехал в Украину 24 января из-за пункта пропуска "Маяки-Удобное", но до августа 2024 года не покидал страну. Правоохранители расследуют обстоятельства его несанкционированного пересечения границы. Позже стало известно, что народному депутату Артему Дмитруку было объявлено подозрение в совершении ряда уголовных преступлений. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора, Дмитруку инкриминируют участие в нападении группой лиц на правоохранителя и военнослужащего, покушение на похищение огнестрельного оружия, а также нанесение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести и хулиганские действия.