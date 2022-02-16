Единственная украинская теннисистка в Дубае совершила сенсацию на турнире

В среду, 16 февраля, во втором круге турнира WTA500 в Дубае, украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 131-е место в мировом рейтинге, одержала свою наибольшую победу за последние годы. Как сообщает Общественное спорт, на этих соревнованиях украинцы пришлось бороться за выход в основную сетку из-за матчей квалификации, в которой она обыграла казахстанку Анну Данилину (№335 WTA, 7:5, 6:0), данку Клару Таусон (№33 WTA, 7 :5, 5:7, 6:2) и американку Мэдисон Брэнгл (№60 WTA, 6:1, 7:5). Уже в первом раунде основы Ястремска прошла румынку Ирину Бегу (№54 WTA, 4:6, 6:2, 6:3).

Даяна Ястремская - фото из AP

В поединке за выход в четвертьфинал Ястремска ждала вторая сеяная турнира, третья ракетка мира и чемпионка Ролан Гаррос-2021 – чешка Барбора Крейчикова. До этого соперницы встречались однажды: на турнире в Цинциннате 2021, где чешка победила в двух сетах.

На этот раз Ястремской удалось совершить сенсацию и преодолеть фаворитку матча со счетом 6:3, 7:6(7:3). Украинка показала лучший процент реализации первой подачи – 72% и сумела с первого раза воспользоваться обоими шансами на брейк.

Интересные факты Ястремской

— последний раз Ястремская побеждала у теннисистки по топ-10 еще в феврале 2020 года. Тогда она обыграла американку Софию Кенин (к тому времени пятую ракетку мира) во втором круге турнира в Катаре;

— побед над игроками из топ-3 у Даяны не было с сентября 2019-го, когда она одолела чешку Каролину Плишкову (тогда вторую ракетку мира) в 1/8 финала турнира в Ухани;

В общем, это первая победа украинки в основе турнира с тех пор, как она выиграла у украинки Екатерины Байндль на турнире в Курмайоре в октябре 2021 года. Тогда же Ястремская в последний раз играла на стадии четвертьфинала на турнире WTA.

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