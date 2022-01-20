Чемпионат Европы по гандболу: расписание соревнований, результаты и финал

С 13 января в венгерских городах Будапешт, Дебрецен и Сегед, а также в словацких Братиславе и Кошице начался пятнадцатый чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд.

ЧЕ-2022 в Словакии - фото из handballfast.com

Как сообщает champion.com, по результатам жеребьевки команды были поделены на шесть групп по четыре сборные в каждой. По два лучших коллектива из каждой группы выйдут во второй раунд и организуют там два секстета. В первом объединятся между собой лучшие коллективы из групп А, В и С, а во втором – из квартетов D, E и F. Из этих двух групп основного раунда дуэт лучших сборных выйдет в полуфинал, а команды, которые займут третьи места, определят обладателя пятой итоговой позиции в общем зачете турнира.

Результаты жеребьевки первого раунда континентального первенства:

Группа А (играют в Дебрецене, Венгрия): Словения, Дания, Черногория, Северная Македония.

Группа В (играют в Будапеште, Венгрия): Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды

Группа С (играют в Сегеде, Венгрия): Хорватия, Сербия, Франция, Украина

Группа D (играют в Братиславе, Словакия): Германия, Австрия, Беларусь, Польша

Группа Е (играют в Братиславе, Словакия): Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина

Группа F (играют в Кошице, Словакия): Норвегия, Россия, Словакия, Литва.

Матчи сборной на чемпионате Европы-2022 показывают телеканалы Телеканал Xsport и Sport 1 Poverkhnost TV.

Результаты предыдущего тура для сборной Украины:

К сожалению, сборная Украины проиграла все свои три поединка: Сербия – Украина 31:23; Франция – Украина 36:23; Украина – Хорватия 25:38;





Основной этап:

Тур 1

20 января. 16:30. Группа И. Черногория – Хорватия 32:26

20 января. 16:30. Группа II. Россия – Швеция 23:29

20 января. 19:00. Группа И. Франция – Нидерланды

20 января. 19:00. Группа II. Германия – Испания

20 января. 21:30. Группа И. Дания – Исландия

20 января. 21:30. Группа II. Польша – Норвегия

Тур 2

Двадцать первое января. 16:30. Группа II. Россия – Испания

Двадцать первое января. 19:00. Группа II. Польша – Швеция

Двадцать первое января. 21:30. Группа II. Германия – Норвегия

22 января. 16:30. Группа И. Черногория – Нидерланды

22 января. 19:00. Группа И. Франция – Исландия

22 января. 21:30. Группа И. Дания – Хорватия

Тур 3

23 января. 16:30. Группа II. Польша – Россия

23 января. 19:00. Группа II. Германия – Швеция

23 января. 21:30. Группа II. Испания – Норвегия

24 января. 16:30. Группа И. Исландия – Хорватия

24 января. 19:00. Группа И. Дания – Нидерланды

24 января. 21:30. Группа И. Черногория – Франция

Тур 4

25 января. 16:30. Группа II. Польша – Испания

25 января. 19:00. Группа II. Германия — Россия

25 января. 21:30. Группа II. Швеция – Норвегия

26 января. 16:30. Группа И. Черногория – Исландия

26 января. 19:00. Группа И. Нидерланды – Хорватия

26 января. 21:30. Группа И. Дания – Франция

Плей-офф

28 января. 16:30. Матч за 5 место. I3 – II3

28 января. 19:00. Полуфинал. I1 — II2

28 января. 21:30. Полуфинал. II1 – I2

30 января. 16:30. Матч за третье место

30 января. 19:00. Финал

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