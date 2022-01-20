Чемпионат Европы по гандболу: расписание соревнований, результаты и финал

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
С 13 января в венгерских городах Будапешт, Дебрецен и Сегед, а также в словацких Братиславе и Кошице начался пятнадцатый чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд.
ЧЕ-2022 в Словакии - фото из handballfast.com
Как сообщает champion.com, по результатам жеребьевки команды были поделены на шесть групп по четыре сборные в каждой. По два лучших коллектива из каждой группы выйдут во второй раунд и организуют там два секстета. В первом объединятся между собой лучшие коллективы из групп А, В и С, а во втором – из квартетов D, E и F. Из этих двух групп основного раунда дуэт лучших сборных выйдет в полуфинал, а команды, которые займут третьи места, определят обладателя пятой итоговой позиции в общем зачете турнира.
Группа А (играют в Дебрецене, Венгрия): Словения, Дания, Черногория, Северная Македония.
Группа В (играют в Будапеште, Венгрия): Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды
Группа С (играют в Сегеде, Венгрия): Хорватия, Сербия, Франция, Украина
Группа D (играют в Братиславе, Словакия): Германия, Австрия, Беларусь, Польша
Группа Е (играют в Братиславе, Словакия): Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина
Группа F (играют в Кошице, Словакия): Норвегия, Россия, Словакия, Литва.
Матчи сборной на чемпионате Европы-2022 показывают телеканалы Телеканал Xsport и Sport 1 Poverkhnost TV.
К сожалению, сборная Украины проиграла все свои три поединка: Сербия – Украина 31:23; Франция – Украина 36:23; Украина – Хорватия 25:38;
Тур 1
20 января. 16:30. Группа И. Черногория – Хорватия 32:26
20 января. 16:30. Группа II. Россия – Швеция 23:29
20 января. 19:00. Группа И. Франция – Нидерланды
20 января. 19:00. Группа II. Германия – Испания
20 января. 21:30. Группа И. Дания – Исландия
20 января. 21:30. Группа II. Польша – Норвегия
Тур 2
Двадцать первое января. 16:30. Группа II. Россия – Испания
Двадцать первое января. 19:00. Группа II. Польша – Швеция
Двадцать первое января. 21:30. Группа II. Германия – Норвегия
22 января. 16:30. Группа И. Черногория – Нидерланды
22 января. 19:00. Группа И. Франция – Исландия
22 января. 21:30. Группа И. Дания – Хорватия
Тур 3
23 января. 16:30. Группа II. Польша – Россия
23 января. 19:00. Группа II. Германия – Швеция
23 января. 21:30. Группа II. Испания – Норвегия
24 января. 16:30. Группа И. Исландия – Хорватия
24 января. 19:00. Группа И. Дания – Нидерланды
24 января. 21:30. Группа И. Черногория – Франция
Тур 4
25 января. 16:30. Группа II. Польша – Испания
25 января. 19:00. Группа II. Германия — Россия
25 января. 21:30. Группа II. Швеция – Норвегия
26 января. 16:30. Группа И. Черногория – Исландия
26 января. 19:00. Группа И. Нидерланды – Хорватия
26 января. 21:30. Группа И. Дания – Франция
Плей-офф
28 января. 16:30. Матч за 5 место. I3 – II3
28 января. 19:00. Полуфинал. I1 — II2
28 января. 21:30. Полуфинал. II1 – I2
30 января. 16:30. Матч за третье место
30 января. 19:00. Финал
Как сообщали ранее "Комментарии", львовская "Галичанка" сыграет в 1/4 финала Кубка Европы по гандболу: уже известный соперник.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости