Чемпион мира признал свою вину по делу о смерти жены

Бывший чемпион мира по велоспорту Роан Деннис признал свою вину по делу, связанному с гибелью его жены, известной олимпийской спортсменки 32-летней Мелиссы Хоскинс. Инцидент произошел в конце 2023 года в Австралии, у их дома в Аделаиде.

Роан Деннис и Мелисса Хоскинс. 7news.com.au

30 декабря 2023 года Мелисса Госкинс возле своего дома была сбита автомобилем, которым управлял ее муж Роан Деннис. Пострадавшая скончалась в больнице. Спортсмена арестовали на следующий день по подозрению в "причинении смерти путем опасного и неосторожного вождения", а затем отпустили под залог.

В ходе судебного разбирательства в Аделаиде 34-летний Роан Деннис заключил мировое соглашение с прокуратурой, признав вину по менее серьезному обвинению — "неосторожности, создавшей угрозу жизни другого человека". Более серьезные обвинения, в том числе в убийстве, были сняты. Адвокат Денниса подчеркнул, что его клиент не намеревался нанести ущерб жене, поэтому суд рассматривает дело как неосторожность, а не умышленное правонарушение. Приговор должен быть оглашен позже.

Мелисса Хоскинс была чемпионка мира в командных велогонках на преследование в 2015 году и дважды олимпийским призером. В мае 2017 года она объявила, что идет со спорта, а через год вышла замуж за Денниса, от которого родила двоих детей.

Роан Деннис двукратный чемпион мира в индивидуальных велогонках на время в 2018 и 2019 годах. Также победитель этапов Тур де Франс, Джиро д'Италия, Вуэльта Испании и призер Олимпиады. Завершил карьеру в 2023 году.

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