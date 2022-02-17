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Аутсайдер баскетбольной Суперлиги дал бой одному из лидеров чемпионата

Киевляне смогли переиграть николаевцев в пять баллов

сегодня, 23:10
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 17 февраля, в Николаеве состоялся очередной поединок украинской баскетбольной Суперлиги. Киевский "Будивельник" на выезде обыграл "Николаев".

Аутсайдер баскетбольной Суперлиги дал бой одному из лидеров чемпионата

Украинская баскетбольная Суперлига - фото из пресс-служба Суперлиги

Как сообщает Иксспорт, За три первых четверти, киевляне набрали разницу в +12 баллов, но перед заключительной десятиминутки, "Николаев" вернулся в игру. Правда, "Будивельник" все-таки удержал преимущество.

Лучшим игроком матча стал капитан киевского "Будивельника" Богдан Близнюк, который набрал 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 4 результативные передачи, получив рейтинг эффективности +25.

Турнирная таблица Суперлиги (%)

1. "Прометей" — 96,2

2. "Будивельник" — 74,2

3. "Киев-Баскет" — 66,7

4. "Днепр" — 65,5

5. "Харьковские Соколы" — 58,6

6. "Запорожье" — 46,7

7. "Химик" — 46,4

8. "Кривбасс" — 39,3

9. "Тернополь" — 35,5

10. "Одесса" — 33,3

11. "Черкаськи Мавпы" — 25

12. "Николаев" — 20,7

Суперлига. Регулярный чемпионат:

"Николаев" – "Будивельник" 70:75 (15:15, 17:22, 14:21, 24:17)

"Николаев": Барнис 18о+5пд, Радунич 15о+10пд, Волкер 11о+8пд+7пр, Крик 5о+6пд, Кожемякин – старт; Херст 8, Дубоненко 7, Онуфриев 4, Тищенко 2о+5пд, Хохоник.

"Будивельник": Близнец 23о+6пд, Гудвин 20о+8пд, Клнев 14о+8пд, Кондраков 8, Грицак – старт; Кобец 9, Прокопенко 1, Коломойский 5пд.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщали, что в матче баскетбольной Суперлиги состоялся "криворожский погром". Лучшим игроком матча стал сербский легионер "Кривбасса" Милош Попович, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 17 подборов. Кроме того, "Комментарии" рассказывали о том, как определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу среди женщин."


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Источник: https://xsport.ua/basketball_s/news/budivelnik-edva-ne-upustil-pobedu-nad-nikolaevom_7929191/
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